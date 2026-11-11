تصویر خاص از پزشکیان در فرودگاه ترکیه

سفر رئیس جمهور

استقبال مقامات ترکیه از پزشکیان در فرودگاه: وزیران و مقامات ارشد ترکیه با حضور در فرودگاه، از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان استقبال کردند.