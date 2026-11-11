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سفر رئیس جمهور
تصویر خاص از پزشکیان در فرودگاه ترکیه
استقبال مقامات ترکیه از پزشکیان در فرودگاه: وزیران و مقامات ارشد ترکیه با حضور در فرودگاه، از مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان استقبال کردند.
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سفر رئیس جمهور
استقبال مقامات ترکیه از پزشکیان در فرودگاه: وزیران و مقامات ارشد ترکیه با حضور در فرودگاه، از مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان استقبال کردند.
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نظرات بینندگان
چی شد؟ چرا اینقدر بد می گیرد؟ آقای پزشکیان چه هیزم ترس به تابناک فروخته آخه؟ خبرنگار حرفه ای این کار را نمی کند
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