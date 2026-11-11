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سفر رئیس جمهور

تصویر خاص از پزشکیان در فرودگاه ترکیه

استقبال مقامات ترکیه از پزشکیان در فرودگاه: وزیران و مقامات ارشد ترکیه با حضور در فرودگاه، از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان استقبال کردند.

کد خبر: 4201179تاریخ انتشار: 4260 بازدید۱

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: FR

چی شد؟ چرا اینقدر بد می گیرد؟ آقای پزشکیان چه هیزم ترس به تابناک فروخته آخه؟ خبرنگار حرفه ای این کار را نمی کند

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