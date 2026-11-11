تعطیلی فرودگاه به دلیل پرواز اشیاء ناشناس!

فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، در پی مشاهده اشیای پرنده ناشناس در حریم هوایی این شهر، پروازهای ورودی خود را به حالت تعلیق درآورد؛ اتفاقی که پیش از این نیز چندین بار رخ داده است.

به گزارش تابناک؛ فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، در پی مشاهده اشیای پرنده ناشناس در حریم هوایی این شهر، پروازهای ورودی خود را به حالت تعلیق درآورد؛ اتفاقی که پیش از این نیز چندین بار رخ داده است.

فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس در پایتخت لیتوانی، به دنبال مشاهده اشیای پرنده ناشناس در حریم هوایی این منطقه، به روی پروازهای ورودی بسته شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مسئولان فرودگاه در پی مشاهده این اشیا و به منظور حفظ ایمنی پروازها، محدودیت‌هایی را برای ورود هواپیماها اعمال کرده‌اند.

این نخستین بار نیست که فرودگاه ویلنیوس با چنین وضعیتی مواجه می‌شود و پیش از این نیز چندین مرتبه فعالیت پروازهای این فرودگاه به دلیل مشاهده اشیای ناشناس در حریم هوایی مختل شده است.

منبع: دانشجو



