وقوع انفجارهای مهیب در قلب ریاض

به گزارش تابناک؛ منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در ریاض پایتخت عربستان و توقف عملیات پروازها در فرودگاه بین المللی ملک فهد در شهر دمام خبر دادند.

پایگاه خبری عرب ژورنال به نقل از خبرگزاری فرانسه افزود که بامداد سه‌شنبه صدای انفجارهایی در ریاض پایتخت عربستان سعودی شنیده شد.

بر اساس این گزارش، همزمان، داده‌های سایت «فلایت رادار۲۴» (Flightradar ۲۴) نشان داد که عملیات پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام در شرق عربستان سعودی به حالت تعلیق در آمده است.

عرب ژورنال با اشاره به اینکه علت انفجارها و تعلیق پروازها در فرودگاه بین المللی ملک فهد شهر دمام همچنان نامشخص است، افزود: مشخص نیست که آیا این انفجارها ناشی از حملات جدید حوثی‌های یمن در پاسخ به حملات عربستان بوده است یا خیر.

منبع: ایرنا



