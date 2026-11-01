||13:49
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرقیمت طلا و سکه امروز 12 آبان/ فرصت برای خرید طلا و سکه در روز اصلاحی!
14007بازدید

وقوع چندین انفجار شدید در کویت

صدای انفجارهای شدید در کویت شنیده شد.

کد خبر: 100000074تاریخ انتشار: 14007 بازدید

انفجاربه گزارش تابناک، پرس‌تی‌وی نوشت: منابع محلی از شنیده‌شدن صدای چندین انفجار در کویت خبر دادند.

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

انفجارکویتصدای انفجار

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

پیروز۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۲:۴۹

ارتش کویت از قبل اعلام کرده بود که از اول تا پنجم نوامبر تمرین نظامی همرا با شلیک دارند. به همین سادگی.
فکر کنم من باید برای شما خبرها را تصحيح کنم 😂

روجا۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۲:۱۲

الله اکبر ! بیش باد...

روجا۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۲:۱۲

الله اکبر ! بیش باد...

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.