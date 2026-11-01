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وقوع چندین انفجار شدید در کویت
صدای انفجارهای شدید در کویت شنیده شد.
به گزارش تابناک، پرستیوی نوشت: منابع محلی از شنیدهشدن صدای چندین انفجار در کویت خبر دادند.
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نظرات بینندگان
ارتش کویت از قبل اعلام کرده بود که از اول تا پنجم نوامبر تمرین نظامی همرا با شلیک دارند. به همین سادگی.
فکر کنم من باید برای شما خبرها را تصحيح کنم 😂
الله اکبر ! بیش باد...
الله اکبر ! بیش باد...
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