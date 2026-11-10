عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به تلاش قطر برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، تأکید کرد: مشکل اصلی در مسیر مذاکرات، بی‌اعتمادی عمیق ایران به آمریکاست.

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ در این میان، قطر نیز با ایفای نقش میانجی، به دنبال نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف است.

با این حال، آنچه همچنان به‌ عنوان مانع اصلی در مسیر هرگونه توافق یا تفاهم مطرح می‌شود، سابقه بدعهدی آمریکا و بی‌اعتمادی عمیق تهران به واشنگتن است؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد حتی تلاش‌های میانجیگرانه دوستان منطقه‌ای ایران نیز بدون حل آن، با دشواری روبرو خواهد بود.

بر همین اساس، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره میانجیگری قطر میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان در بی‌اعتمادی کامل به آمریکا به سر می‌برد و مسئله اصلی در مسیر هرگونه تعامل، همین بی‌اعتمادی است.

وی با اشاره به تلاش کشورهای منطقه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، تصریح کرد: ایران برای همسایگان خود از جمله قطر، پاکستان و عمان احترام قائل است و تلاش‌های آنها را ناشی از صداقت و حسن نیت می‌داند. از این منظر، میانجیگری کشورهای منطقه مورد توجه ایران قرار دارد، اما مسئله اصلی همچنان رفتار و سابقه آمریکا در قبال توافقات است.

خلف وعده آمریکا؛ ریشه بی‌اعتمادی تهران

بروجردی با اشاره به تجربه توافق پیشین ایران و آمریکا، یادآور شد: آمریکایی‌ها در بالاترین سطح وارد مذاکره شدند و رئیس‌جمهور این کشور نیز سند توافق را امضا کرد، اما در نهایت به تعهدات خود عمل نکردند و توافق را نقض کردند.

وی تاکید کرد: این تجربه از نگاه ایران نشان می‌دهد که حتی امضای توافق در بالاترین سطح سیاسی آمریکا نیز تضمینی برای اجرای تعهدات این کشور نیست؛ موضوعی که همچنان بر فضای روابط تهران و واشنگتن سایه انداخته است.

تلاش میانجی‌ها ادامه دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر تداوم بی‌اعتمادی ایران به واشنگتن خاطرنشان کرد: تلاش دوستان منطقه‌ای ایران که برای کاهش اختلافات و ایجاد مسیر تعامل فعالیت می‌کنند، همچنان در جریان است، اما این تلاش‌ها نمی‌تواند واقعیت بی‌اعتمادی موجود نسبت به آمریکا را نادیده بگیرد.

بروجردی تصریح کرد: هرگونه تلاش میانجیگرانه برای نزدیک کردن مواضع ایران و آمریکا، پیش از هر چیز با مانع سابقه بدعهدی آمریکا و ضرورت جلب اعتماد تهران روبروست.