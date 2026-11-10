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پاسخ عراقچی به خبر دیدار رضایی و ونس

سیدعباس عراقچی با تکذیب خبر دیدار احتمالی محسن رضایی و جی‌دی ونس، به گمانه‌زنی‌ها درباره تحرکات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن پاسخ داد.

کد خبر: 4200955تاریخ انتشار: 3420 بازدید۰

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به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی در این گفت‌وگو در واکنش به برخی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های خارجی درباره «احتمال برگزاری نشست میان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران» ، اظهار داشت: این گمانه‌زنی‌ها و خبرسازی‌های رسانه‌ای از اساس بی‌پایه است و هیچ برنامه‌ای برای برگزاری چنین دیداری وجود ندارد.

جنگ نه با اقدام نظامی و نه با تحریم خاتمه می‌یابد؛ راه‌حل، دیپلماسی و عمل به شروط ایران است

خبرنگار ایرنا در ادامه، با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره تحولات منطقه و روند تحرکات دیپلماتیک، به‌ویژه سخنان وی پس از دیدار شب گذشته با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، از وزیر امور خارجه پرسید: ارزیابی جمهوری اسلامی ایران از مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا چیست و آیا اظهارات واشنگتن را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد این کشور در قبال تحولات جاری و مسیر دیپلماسی دانست؟

عراقچی در پاسخ گفت: نیازی نبود تا رئیس‌جمهور آمریکا از مردم آن کشور بشنود که بر ضد جنگ با ایران هستند و نمی‌خواهند کشورشان مدام در حمایت از رژیم صهیونیستی وارد جنگ شود، او بسیار زودتر باید درک می‌کرد که به هیچ یک از اهداف خود در جنگ با ایران دست نیافته و دست نخواهد یافت.

رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه خاطرنشان کرد: طولی نخواهد کشید که ترامپ بفهمد در مورد تحریم و فشار اقتصادی هم به مسیر اشتباه رفته است. جنگ با ایران نه از مسیر نظامی و نه با افزایش تحریم‌ها خاتمه نخواهد یافت. تنها راه چاره استفاده از زبان احترام، به کارگیری دیپلماسی و عمل به مطالبات و شروط ایران است که در طرح دو روزه بیان شده و همچنان روی میز است.


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برچسب ها

محسن رضاییدیپلماسیعباس عراقچیجنگ با ایرانونس

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