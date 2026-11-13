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درگیری شدید نیروهای امنیتی عراق با تروریست‌های داعش در کرکوک

گزارش‌ها از اعزام گسترده ارتش عراق به استان کرکوک برای مقابله با عناصر داعش حکایت دارد.

کد خبر: 4201671تاریخ انتشار: 171 بازدید۰
نیروهای امنیتی عراق
به گزارش تابناک، در پی گزارش‌هایی از تحرکات عناصر داعش در استان کرکوک، ارتش و نیروهای امنیتی عراق با اعزام گسترده نیرو و آغاز عملیات امنیتی، تدابیر لازم را برای مقابله با تهدیدات و جلوگیری از نفوذ عناصر این گروه تروریستی تشدید کردند.

نیروهای امنیتی عراق پس از گزارش‌هایی مبنی بر تردد دو دستگاه خودرو پیکاپ حامل عناصر داعش، عملیاتی را در استان کرکوک، واقع در شمال عراق آغاز کردند.

درگیری شدید نیروهای امنیتی عراق با تروریست‌های داعش در استان کرکوک

در پی رصد تحرکات تروریستی در استان کرکوک، نیروهای امنیتی عراق در اطراف منطقه «آلتون کوپری» با عناصر داعش درگیر شدند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

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برچسب ها

عراقدرگیریگروه تروریستیکرکوکداعشنیروهای امنیتی

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