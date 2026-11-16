فرانسه با متهم کردن ایران به هک یخچال‌های ۷۰۰ فروشگاه، از تلاش برای اعمال تحریم‌های جدید اروپایی علیه تهران خبر داد.

به گزارش تابناک، دیپلمات ارشد فرانسوی در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر ادعای حملات سایبری ایران به یخچال‌ها در فرانسه را تکرار کرد.

ژان-نوئل بارو در بروکسل گفت که شواهدی را با همتایان اروپایی خود به اشتراک خواهد گذاشت که نشان می‌دهد ایران عامل حملات ماه اکتبر بوده است.

فرانسه خواستار تحریم ایران در نشست وزرای خارجه اروپا شد

مقامات فرانسوی مدعی هستند که در حملات ادعایی سایبری، یخچال‌های ۷۰۰ فروشگاه در سراسر فرانسه از راه دور هک شدند، دمای آن‌ها بالا رفت و موجب فاسد شدن حجم زیادی از مواد غذایی شد.

حالا امروز، بارو گفت: «من به اینجا آمده‌ام تا مدارک را در اختیار همکارانم قرار دهم. من خواستار اعمال تحریم‌های اروپایی علیه افراد و نهادهای اصلی مسئول این حمله هستم.»

به گفته او، فرانسه برای اعمال تحریم‌های جدید اروپایی علیه ایران از «حمایت گسترده‌ای» برخوردار شده و اطمینان دارد که تا زمان برگزاری نشست بعدی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اواسط دسامبر در بروکسل، این تحریم‌ها اعمال خواهند شد.

مقام ارشد فرانسوی افزود، «اکثریت قاطع» کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این تحریم‌ها حمایت می‌کنند.

پاسخ تند عراقچی به ادعای عجیب فرانسوی‌ها

سیدعباس عراقچی، پیش‌تر ادعای دولت فرانسه در خصوص حمله سایبری به سیستم‌های سرمایشی فروشگاه‌ها در این کشور را رد کرد.

وزیر خارجه ایران همچنین گفت: دولت فرانسه که از مدیریت یخچال‌ها هم ناتوان است، چه رسد به رسیدگی به اعتراضات مردم خود، برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود، مسئولیت را به گردن دیگران می‌اندازد.

منبع: فارس