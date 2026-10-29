ماکرون: جنگ ایران، فرانسه را به آتش کشید!

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور فرانسه گفت جنگ آمریکا علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز موجب افزایش قیمت‌ها شده و همین عامل اعتراضات فرانسوی‌ها را در سرتاسر این کشور برانگیخته است.



امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه عصر پنجشنبه در مصاحبه‌ای با هوگو دیکریپت، یوتیوبر و روزنامه‌نگار جوان فرانسوی عنوان کرد: «عامل اصلی بحران قدرت خرید، جنگ علیه ایران، مسدود شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت است. مشخص است که چنین جنبش اعتراضی‌ در سرتاسر فرانسه به این عوامل مرتبط می‌باشد.»



رئیس‌جمهور فرانسه ضمن مقایسه اعتراضات جاری در فرانسه با سایر اعتراضات پیشین گفت: «این افزایش مالیات نیست، یک تصمیم دولتی نیست و اصلاحات نظام بازنشستگی هم نیست که این جنبش اجتماعی را به راه انداخته باشد.»



ماکرون همچنین ادعا کرد: «ما در حال افول نیستیم. به حرف مردم در این مورد گوش ندهید. ما امروز ارتشی بسیار قوی‌تر از ۱۰ سال پیش داریم. بسیار قوی‌تر، مستقل‌تر، با یک بازدارندگی واقعی که در اروپا قوی‌تر است.»



او ضمن نادیده گرفتن معترضان فرانسوی و آنچه آنها مطالبه می‌کنند، گفت: «افرادی هستند که به معنای واقعی کلمه می‌خواهند شورش ایجاد کنند. افرادی هستند که تجمعاتی را پیشنهاد می‌دهند که تنها هدف آشکار آنها ایجاد بی‌نظمی یا ایجاد وضعیت بی‌نظمی است. ما در شرایطی هستیم که نظم عمومی باید حفظ شود. به هر حال، هسته اصلی آنچه این بحران قدرت خرید را برانگیخته، جنگ علیه ایران، بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت ناشی از آن است.»



رئیس‌جمهور فرانسه افزود: «من افسران پلیس بسیار جوانی را دیدم که مجروح شده بودند، افسرانی که ۱۴ دندان خود را از دست داده بودند و دیگرانی که جراحات‌شان آنقدر شدید بود که نمی‌دانند آیا هنوز می‌توانند بچه‌دار شوند یا خیر. من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما صحنه‌های وحشتناکی وجود داشت. عقیده من این است که اکنون باید از هر دو طرف به آرامش برگردیم.»



او در پایان گفت: «۱۰ سال است که می‌شنوم مردم می‌گویند که من فاشیست هستم. از این متنفرم! من هرگز به خاطر یک جمله به کسی برچسب نزده‌ام.»

منبع: ایسنا