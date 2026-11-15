1260بازدید
لاشه یک پهپاد در ارتفاعات نهاوند پیدا شد
یک فروند پهپاد اربیتر ۴ در ارتفاعات نهاوند توسط غیورمردان پدافند هوایی ارتش در غرب کشور ساقط شد.
به گزارش تابناک، پدافند هوایی غرب کشور اعلام کرد که روز گذشته یک فروند پهپاد متخاصم از نوع اربیتر ۴ توسط غیورمردان پدافند هوایی ارتش در ارتفاعات نهاوند ساقط شد.
لاشه این پهپاد امروز در ارتفاعات نهاوند کشف و برای انجام امور تخصصی روی بقایای آن منتقل شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.