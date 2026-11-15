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لاشه یک پهپاد در ارتفاعات نهاوند پیدا شد

یک فروند پهپاد اربیتر ۴ در ارتفاعات نهاوند توسط غیورمردان پدافند هوایی ارتش در غرب کشور ساقط شد.

کد خبر: 4202047تاریخ انتشار: 1260 بازدید

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به گزارش تابناک، پدافند هوایی غرب کشور اعلام کرد که روز گذشته یک فروند پهپاد متخاصم از نوع اربیتر ۴ توسط غیورمردان پدافند هوایی ارتش در ارتفاعات نهاوند ساقط شد.

لاشه این پهپاد امروز در ارتفاعات نهاوند کشف و برای انجام امور تخصصی روی بقایای آن منتقل شد.

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برچسب ها

پدافند هواییپهپادنهاوندلاشه پهپادساقط شدن

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