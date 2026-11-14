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انهدام یک فروند پهپاد MQ ۱ در آسمان جزیره قشم
سپاه اعلام کرد: دقایقی پیش (۱۴.۳۰) هفدهمین پهپاد MQ ۱ آمریکا توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دقایقی پیش (۱۴.۳۰) هفدهمین پهپاد MQ۱ آمریکا توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.
یک فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی ارتش متجاوز آمریکا از خانواده MQ-۱ بر فراز جزیره قشم، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهگیری و منهدم شد.
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