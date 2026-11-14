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انهدام یک فروند پهپاد MQ ۱ در آسمان جزیره قشم

سپاه اعلام کرد: دقایقی پیش (۱۴.۳۰) هفدهمین پهپاد MQ ۱ آمریکا توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.

کد خبر: 4201815تاریخ انتشار: 159 بازدید

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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دقایقی پیش (۱۴.۳۰) هفدهمین پهپاد MQ۱ آمریکا توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.

 یک فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی ارتش متجاوز آمریکا از خانواده MQ-۱ بر فراز جزیره قشم، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهگیری و منهدم شد.

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برچسب ها

قشمپهپادهوا فضای سپاهپهپاد MQ ۱

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