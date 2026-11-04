انهدام ۴ نفتکش متخلف و شکار ۵۶مین پهپاد MQ۹

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از انهدام 4نفتکش متخلف در اثر برخورد با مین، توقف ۲ فروند کشتی متخلف دیگر و نیز شکار ۵۶مین فروند پهپاد MQ۹ خبر داد.

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه شماره ۲۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ انتشار یافته، بدین شرح است:





بسم الله قاصم الجبارین

مردم قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی، جهان شاهد شکوه حماسه آفرینی شما مردم عزیز و بصیر است که بر عهد خود با خداوند، وفادار ماندید و خداهم بر عهد خود که وعده پیروزی است عمل کرد و پیروزی های پی در پی را نصیبمان نمود.

همزمان با دویست و چهل و هشتمین شب قیام تاریخی شما، رزمندگان و فرزندان شما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضربات سنگینی را به دشمن وارد کردند.

چهار فروند شناور نفتکش متخلف که قصد عبور از معبر ممنوعه جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر اصابت به مین دریایی منهدم و کماکان در آتش می‌سوزند و دو فروند دیگر از کشتی های متخلف یا شناورهای متخلف متوقف شده اند.

رزمندگان پدافندهوایی هوافضای سپاه پاسداران نیز طی عملیات مبتکرانه، پنجاه و ششمین فروند هواپیمای بدون سرنشین MQ۹ را ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد امروز بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت سامانه پدافند نوین قرار داده و سرنگون کردند.

رزمندگان اسلام دست بر ماشه آماده وارد کردن ضربه نهایی به رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکای متجاوز هستند.

۱۳ آبان امسال، جهان شاهد شکستی به بزرگی شکست سال ۵۸ استکبار از انقلاب اسلامی خواهد بود.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم