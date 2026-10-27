پاسخ کوبنده هوافضای سپاه به دشمن

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران: موشک‌های ما با برد ۲ هزار کیلومتر و نقطه زن، ابتدا در عین الاسد زده شد و این توانمندی امتحان شده و دانش بومی است.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۶۴
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پاسخ کوبنده هوافضای سپاه به دشمن

به گزارش تابناک؛ شب گذشته، سردار «علی بلالی» مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سی و ششمین یادواره شهدای شهر بسطام که در میدان اقتدار این شهر برگزار شد، با اشاره به سخنان رهبر شهید، مبنی بر اینکه «سی‌سال از جنگ گذشته و اگر سیصد سال هم بگذرد نباید بگذاریم یاد و نام شهدا فراموش شود»، اظهار داشت: این مجالس باشکوه و عظمت شکل‌گرفته و ما از آن لذت می‌بریم و احساس غرور می‌کنیم.

وی با طرح این پرسش که «آیا شهدا به جلسات ما احتیاج دارند؟» تصریح کرد: ابداً؛ شهدا در اعلا علیین قرار گرفتند و نیاز به این مراسمات ندارند، بلکه ما باید به دنبال خانواده شهدا برویم تا شفاعت کنند و این جلسات را شکل می‌دهیم تا خودمان از مصیبت‌ها نجات پیدا کنیم و شفاعت پیدا کنیم.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان اینکه خانواده شهدا، جانبازان و اسرا در ایجاد اقتدار نظام نقش دارند، اظهار کرد: ما مدیون شهدا هستیم و باید دین خود را ادا کنیم.

سردار بلالی در ادامه با مرور نقاط اقتدار نظام در سال‌های دفاع مقدس گفت: در جنگ هشت‌ساله ۸۷ کشور مستقیم و غیرمستقیم به صدام کمک کردند تا جلوی نظام بایستند، اما حرکت‌های ابتدای انقلاب که ندای تجزیه‌طلبی راه انداختند نتوانستند کاری از پیش ببرند و کودتای نوژه را رقم زدند و باز هم ناکام ماندند و ما از ۱۱ کشور اسیر گرفتیم.

وی با اشاره به فرموده امام خمینی(ره) که «دزدی آمده سنگ انداخته و فرار کرده است»، افزود: مردم روحیه گرفتند و وارد میدان شدند و امروز در نیروهای مسلح به اقتدار رسیده‌ایم تا جایی که صادرکننده موشک هستیم و در انرژی اتمی و سلول‌های بنیادی نیز پیشرفت کرده‌ایم؛ خواستیم که توانستیم.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با اشاره به توانمندی موشکی کشور خاطرنشان کرد: موشک‌های ما با برد ۲ هزار کیلومتر و نقطه زن هستند و ابتدا در عین الاسد زده شد و این توانمندی امتحان شده و دانش بومی است و کسی نمی‌تواند آن را بگیرد؛ در هر حوزه‌ای گوش به ولی‌فقیه دادیم پیروز شدیم.

وی در پایان با درود بر شهدایی که مدیون آن‌ها هستیم، از تلاش شهید طهرانی مقدم و شهید حاجی‌زاده برای پیشرفت فضایی قدردانی کرد و گفت: امروز به توانمندی‌های فراوان در موشک و پهپاد و ابزار دیگر رسیده‌ایم و از برگزارکنندگان این یادواره شهدا تشکر می‌کنیم.
منبع: خبرآنلاین

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سپاه پاسدارانعلی بلالیموشکتجهیزات نظامیفرمانده نیروی هوافضاتوان موشکی
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