چگونه چربیِ لاغرکننده بدن را فعال کنیم؟

برخلاف «چربی سفید» که بیشتر در نواحی شکم و ران‌ها ذخیره می‌شود، «چربی قهوه‌ای» حاوی تعداد زیادی میتوکندری است که بخش‌تولیدکنند انرژی سلول است.



به گزارش تابناک به نقل از ایندیپندنت، این میتوکندری‌ها پروتئینی به نام «یوسی‌پی‌۱» (UCP۱) دارند که به سلول‌ها امکان می‌دهد کالری را برای تولید گرما بسوزانند. این فرایند که «گرمازایی» نام دارد به تنظیم سوخت‌وساز بدن و حفظ وزن سالم کمک می‌کند.

با این‌حال، صرف وجود چربی قهوه‌ای برای بهره‌مندی از تمام فواید سوخت‌وساز کافی نیست.

یک مطالعه جدید نشان داده است چربی قهوه‌ای برای سوزاندن کالری و تولید گرما به شبک مشخصی از رگ‌های خونی و اعصاب نیاز دارد. محققان علوم پزشکی، سازوکار پروتئین مسئول تشکیل این شبکه را شناسایی کرده‌اند، کشفی که می‌تواند راه را برای توسع روش‌های جدید درمان چاقی هموار کند.

در مطالعه جدید که شرح آن در نشری علمی «نیچر کامیونیکیشنز» منتشر شد، متخصصان نمونه‌های بافت چربی بیش از ۱۵۰۰ نفر از جمله افراد مبتلا به چاقی را بررسی کردند تا مشخص شود چربی قهوه‌ای چگونه شبکه‌های عروقی و عصبی لازم برای فعالیتش را ایجاد می‌کند.

آنها دریافتند پروتئینی به نام «اسلیت۳» (SLIT۳) که سلول‌های چربی قهوه‌ای به میزان زیاد ترشح می‌کنند، نقش مهمی در این فرایند دارد.

این پروتئین به دو بخش مجزا تقسیم می‌شود که هر کدام عملکرد متفاوتی دارند. بخش نخست، موسوم به «اسلیت‌۳-ان» (SLIT۳-N) ، رشد رگ‌های خونی جدید را تحریک می‌کند تا اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز برای سوزاندن کالری به بافت چربی برسند. بخش دوم موسوم به «اسلیت۳-سی» (SLIT۳-C) نیز به تشکیل شبکه‌های عصبی کمک می‌کند که فرمان فعالیت و تولید گرما را به سلول‌های چربی قهوه‌ای منتقل می‌کنند.

هر دو بخش برای عملکرد مؤثرِ چربی قهوه‌ای ضروری‌اند. بدون رگ‌های خونی کافی، این بافت به منابع لازم برای سوزاندن انرژی دسترسی ندارد و بدون اعصاب نیز فرمان آغاز فعالیت را دریافت نمی‌کند.

تمرکز درمان‌های آینده بر توانایی طبیعی بدن برای افزایش کالری‌سوزی

نتایج آزمایش‌ها همچنین نشان داد افراد مبتلا به چاقی معمولا شبکه عروقی و عصبی ضعیف‌تری در بافت چربی قهوه‌ای‌شان دارند که ممکن است یکی از دلایل فعالیت کمتر این بافت در بدن آن‌ها باشد.

بیشتر روش‌های کنونی درمان چاقی بر کاهش دریافت کالری از طریق مهار اشتها یا محدودسازی جذب مواد غذایی متمرکزند. متخصصان امیدوارند با تقویت فعالیت پروتئین اسلیت‌۳ یا استفاده از بخش‌های این پروتئین در درمان‌های آینده، بتوانند توانایی طبیعی بدن برای کالری‌سوزی را افزایش دهند. با این‌حال، این مطالعه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تحقق کاربردهای درمانی احتمالا سال‌ها طول خواهد کشید.

روش‌های طبیعی افزایش فعالیت چربی قهوه‌ای موجود در بدن

به گزارش مایندبادی‌گرین‌، در این بین، برخی روش‌های طبیعی نیز ممکن است به افزایش فعالیت چربی قهوه‌ای موجود در بدن کمک کنند:

- قرارگیری کوتاه‌مدت در معرض سرما مانند دوش آب سرد یا حضور در محیط‌های خنک می‌تواند فعالیت چربی قهوه‌ای را تحریک کند.

- ورزش منظم نیز با بهبود عملکرد این بافت ارتباط دارد و ممکن است بخشی از چربی سفید را به نوعی فعال‌تر از نظر سوخت‌وسازی تبدیل کند.

- برخی مطالعات همچنین نشان داده‌اند ترکیب موجود در فلفل تند موسوم به «کپسایسین» و ترکیبات چای سبز ممکن است به فعال‌سازی چربی قهوه‌ای کمک کنند، هرچند برای تأیید این آثار به پژوهش‌های بیشتری نیاز است.

این روش‌ها ممکن است فعالیت چربی قهوه‌ای را تقویت کنند اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد لزوما شبکه جدید رگ‌های خونی و اعصاب مورد نیاز این بافت را به شیوه‌ای مشابه عملکرد پروتئین اسلیت‌۳ ایجاد می‌کنند و برای دستیابی به روش‌های قطعی‌و موثرتر، مطالعات بیشتر مورد نیاز است.