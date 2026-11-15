ناو هواپیمابر روزولت در مسیر خاورمیانه

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ناو هواپیمابر آمریکایی تئودور روزولت ظرف یک روز آینده به دو ناو هواپیمابر دیگر ایالات متحده در غرب آسیا ملحق خواهد شد و به این ترتیب، شمار ناوهای هواپیمابر آمریکایی مستقر در منطقه به سه فروند خواهد رسید.

به گزارش تابناک به نقل از نیویورک‌تایمز، استقراردر حالی صورت می‌گیرد کهبرای افزایش جریان نفت از طریقتقلا می‌کند و کشتی‌های جنگی آمریکا همچنان به اعمالدر دریای عرب ادامه می‌دهند.

این روزنامه شامگاه یکشنبه به نقل از یک مقام نظامی آمریکا نوشت: «ناو هواپیمابر آمریکایی تئودور روزولت ظرف یک روز آینده به دو ناو هواپیمابر دیگر ایالات متحده در غرب آسیا ملحق خواهد شد و به این ترتیب، شمار ناوهای هواپیمابر آمریکایی مستقر در منطقه به سه فروند خواهد رسید.»

نه پنتاگون و نه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (فرماندهی تروریستی سنتکام) تاکنون تاییدیه رسمی درباره زمان‌بندی استقرار این ناو هواپیمابر منتشر نکرده‌اند.

از زمان آغاز جنگ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران در اواخر ماه فوریه، آمریکا تاکنون دست‌کم دو ناو هواپیمابر را در منطقه مسئولیت فرماندهی مرکزی تروریستی ایالات متحده حفظ کرده است.

دریاسالار دارل کاودل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا ماه گذشته به خبرنگاران گفت: «در بیشتر دوران مسئولیتم در حالت درگیری بوده‌ایم و این قطعا به نیروها فشار وارد کرده است.»