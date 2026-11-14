ادعای شورای همکاری خلیج فارس: ایران باید غرامت پرداخت کند!

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس روز جمعه خواستار شدند که ایران غرامت کامل خسارات ناشی از هزاران حمله موشکی و پهپادی از ماه فوریه تاکنون را پرداخت کند. آنها همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تهران را پاسخگو کند و مانع حملات بیشتر شود.

به گزارش تابناک، د نشنال نوشت:روز جمعه خواستار شدند کهغرامت کاملناشی از هزاران حمله موشکی و پهپادی از ماه فوریه تاکنون را پرداخت کند. آنها همچنین ازخواستندرا پاسخگو کند و مانع حملات بیشتر شود.

بنا بر گزارش این نشریه، جاسم البُدَیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در نشست شورای ۱۵ عضوی امنیت سازمان ملل گفت ایران از ۲۸ فوریه تاکنون هزاران موشک و پهپاد به سمت کشورهای خلیج فارس شلیک کرده و فرودگاه‌ها، بنادر، تأسیسات نفت و گاز، نیروگاه‌ها، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و مناطق مسکونی را هدف قرار داده است.

البُدَیوی گفت: «شورای همکاری خلیج فارس، ایران را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن می‌داند و تمامی ادعاهای ایران برای توجیه هدف قرار دادن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را رد می‌کند؛ کشورهایی که نه‌تنها طرف جنگ نبودند، بلکه تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه انجام دادند.»

او در ادامه، مطالبات شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت را برشمرد که از جمله آنها «ملزم کردن ایران به پرداخت غرامت کامل بابت خسارات ناشی از حملاتش، مطابق با حقوق بین‌الملل و قطعنامه ۶۱/۱ شورای حقوق بشر» بود.

غلامحسین درزی، معاون نماینده ایران در سازمان ملل، در مقابل، کشورهای خلیج فارس را متهم کرد که به آمریکا برای انجام حملات علیه ایران کمک کرده‌اند.

او در شورای امنیت گفت: «واقعیت‌های میدانی روشن است.» وی افزود کشورهای منطقه «تجاوز آمریکا علیه ایران را تسهیل کرده‌اند» و تأکید کرد: «آنها منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل را نقض کرده‌اند و باید پاسخگو باشند.»

درخواست بازگشت شرایط کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه

در پی اختلال در انتقال نفت از طریق تنگه هرمز بر اثر درگیری‌ها، عربستان سعودی روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت خام را از طریق خط لوله شرق به غرب خود به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده است. این میزان معادل حدود چهار درصد از عرضه جهانی نفت است.

حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند، از ماه سپتامبر حملات موشکی و پهپادی به فرودگاه‌ها، بنادر و تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام داده‌اند.

درگیری‌ها با ائتلاف حامی دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن در سطح بین‌المللی، پس از پیشروی حوثی‌ها به سمت تنگه باب‌المندب، تشدید شده است؛ گذرگاهی راهبردی که در ورودی جنوبی دریای سرخ قرار دارد.

البُدَیوی خواستار بازگشت شرایط کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه شد و تلاش‌ها برای مختل کردن دریانوردی یا تحمیل عوارض غیرقانونی عبور و مرور را رد کرد.

او گفت هرگونه توافق آینده با ایران باید به نگرانی‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس، از جمله برنامه هسته‌ای تهران، موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت از گروه‌های مسلح، بپردازد.

خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که با وجود بهبود صادرات انرژی از مسیرهای جایگزین، حجم کشتیرانی در خلیج فارس همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است.

او در سخنانی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: «این وضعیت نباید با بازگشت به شرایط عادی اشتباه گرفته شود.»

خیاری گفت ماه اکتبر شاهد بیشترین تعداد ماهانه حملات و سایر حوادث مرتبط با کشتیرانی تجاری از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه بوده است.

او افزود تا ۱۱ نوامبر، سازمان بین‌المللی دریانوردی ۱۳۴ حادثه تأییدشده را در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن ثبت کرده است که در نتیجه آنها ۲۵ دریانورد جان باخته‌اند و شماری دیگر زخمی شده یا مفقود هستند.

خیاری گفت: «هرچه این محدودیت‌ها مدت بیشتری ادامه پیدا کنند، هزینه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و بازگرداندن اعتماد فعالان تجاری و جریان مبادلات با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد. نباید اجازه داد این وضعیت به شرایط عادی جدید تبدیل شود.»