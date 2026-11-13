دیدار فرمانده ناوگان پنجم آمریکا با فرماندهان اسرائیل درباره ایران + عکس

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در سفری از پیش اعلام‌نشده به اراضی اشغالی، با فرماندهان ارشد نظامی رژیم دیدار و درباره جنگ و تحولات منطقه‌ای، از جمله ایران، گفت‌وگو کرده است.



به گزارش تابناک، «کرت رنشاو» فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، امروز جمعه سفر خود به اراضی اشغالی را به پایان رساند؛ سفری که در جریان آن مهمان «ایال هارئیل»، سرلشکر و فرمانده نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی، بود.

در این سفر، رنشاو علاوه بر هارئیل، با دیگر فرماندهان ارشد نیروی دریایی رژیم صهیونیستی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گفته سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، طرفین در این نشست‌ها درباره فعالیت نیروی دریایی در جبهه‌های مختلف جنگ، تحکیم مشارکت راهبردی میان دو طرف برای حفظ ثبات منطقه‌ای و امنیت خطوط کشتیرانی دریایی، هماهنگی مشترک میان دو ناوگان و تبادل دانش فنی گفت‌وگو کردند.

رسانه رسمی رژیم صهیونیستی (کان) نیز فاش کرد که دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه از جمله محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، تشدید تنش‌های روزانه در تنگه هرمز، حملات انصارالله یمن علیه عربستان سعودی و تهدیدات پیرامون تنگه باب‌المندب و دیگر تحولات منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، بازوی اصلی دریایی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) به شمار می‌رود و مقر آن در بحرین است. این ناوگان مسئولیت عملیات‌های دریایی در مناطق دریای عرب، خلیج عمان، خلیج عدن و دریای سرخ را بر عهده دارد.

منبع: ایسنا

