ترامپ مدعی شد: در صورت پیشرفت ایران به سمت توافق هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز، حملات مجدد آمریکا به ایران «بسیار بعید» خواهد بود.



به گزارش تابناک، دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان در خصوص مذاکرات با ایران گفت: «این موضوع بستگی دارد به اینکه آیا آنها یک توافق بسیار قدرتمند را امضا می‌کنند یا نه.»

او افزود: «در صورت ضرورت این کار را انجام می‌دهم، اما ما ضربات بسیار سنگینی به آنها وارد کردیم.»

ترامپ در عین حال هشدار داد که نیروهای آمریکایی همچنان برای اقدام نظامی آماده هستند و گفت: «من سه ناو هواپیمابر در اینجا دارم. آنها کاملاً آماده و مجهز به تسلیحات هستند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که ایالات متحده می‌تواند ۳۸ پل ایران را ظرف یک ساعت نابود کند و ایران اکنون تنها ۱۰ درصد از ظرفیت موشکی و ۱۵ درصد از توانمندی‌های پهپادی خود را در اختیار دارد.

ترامپ با وجود این تهدیدها تأکید کرد: «به احتمال زیاد، نیازی به این کار نخواهد بود. آنها به‌شدت می‌خواهند به توافق برسند.



