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مذاکرات سهروزه با ایران بدون نتیجه تمام شد
شبکه ۱۵ تلویزیون اسرائیل گزارش داد مذاکرات سهروزه تاکنون بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته و ایران همچنان بر هفت شرط اقتصادی خود اصرار دارد.
به گزارش تابناک، شبکه ۱۵ تلویزیون اسرائیل گزارش داد مذاکرات سهروزه تاکنون بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته و ایران همچنان بر هفت شرط اقتصادی خود اصرار دارد.
به گفته این شبکه، تهران حاضر به دادن امتیاز درباره تنگه هرمز و پرونده هستهای نیست و خود را برای یک رویارویی طولانیمدت آماده میکند.
این گزارش مدعی است چنین رویاروییای میتواند شامل حملات موشکی و پهپادی به تأسیسات انرژی، زیرساختهای برق، کابلهای زیردریایی، بنادر و مراکز داده باشد.
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نظرات بینندگان
اگر رسانه اسرائیلی اعلام کرد که مذاکرات بی نتیجه بوده است، احتمالا به زودی توافقی صورت می گیرد. اسرائیل به دنبال عدم توافق و شروع دوباره جنگ است. آنها می خواهند این بار حتما طوری به ما ضربه بزنند که سالها درگیر بازسازی باشیم و کاری به اسرائیل و منطقه نداشته باشیم.
از اولشم قرار نبود نتیجه ای داشته باشه
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