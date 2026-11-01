شبکه ۱۵ تلویزیون اسرائیل گزارش داد مذاکرات سه‌روزه تاکنون بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته و ایران همچنان بر هفت شرط اقتصادی خود اصرار دارد.

به گزارش تابناک، شبکه ۱۵ تلویزیون اسرائیل گزارش داد مذاکرات سه‌روزه تاکنون بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته و ایران همچنان بر هفت شرط اقتصادی خود اصرار دارد.

به گفته این شبکه، تهران حاضر به دادن امتیاز درباره تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای نیست و خود را برای یک رویارویی طولانی‌مدت آماده می‌کند.



این گزارش مدعی است چنین رویارویی‌ای می‌تواند شامل حملات موشکی و پهپادی به تأسیسات انرژی، زیرساخت‌های برق، کابل‌های زیردریایی، بنادر و مراکز داده باشد.

