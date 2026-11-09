189بازدید۰
وزیران خارجه عربستان و عمان تلفنی گفتوگو کردند
وزیران امور خارجه عربستان و عمان تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتوگو کردند.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان روز دوشنبه تلفنی گفتوگو کردند.
بنا بر این گزارش، در این تماس، دو طرف درباره تحولات منطقهای با توجه به تحولات اخیر رایزنی کردند.
طرفین همچنین بر ضرورت تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای مهار بحران و کمک به حفظ امنیت کشتیرانی و ایمنی گذرگاههای دریایی تاکید کردند.
وزیران خارجه عربستان و عمان بر لزوم کاهش پیامدهای تحولات بر امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.