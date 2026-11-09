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وزیران خارجه عربستان و عمان تلفنی گفت‌وگو کردند

وزیران امور خارجه عربستان و عمان تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.

کد خبر: 4200861تاریخ انتشار: 189 بازدید۰

وزیران خارجه عربستان و عمان
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان روز دوشنبه تلفنی گفت‌وگو کردند.

بنا بر این گزارش، در این تماس، دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای با توجه به تحولات اخیر رایزنی کردند.

طرفین همچنین بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران و کمک به حفظ امنیت کشتیرانی و ایمنی گذرگاه‌های دریایی تاکید کردند.

وزیران خارجه عربستان و عمان بر لزوم کاهش پیامدهای تحولات بر امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.

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برچسب ها

آمریکاایرانعربستانجنگعمانتنگه هرمزوزرای خارجهگفتگوی تلفنی

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