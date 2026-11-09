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آخرین خبروقتی رسانه ملی سیاست‌های نظام را به تمسخر می‌گیرد / طنز علیه عمق راهبردی ایران؟
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آلمان: هیچ راه‌حل نظامی‌درباره ایران وجود ندارد

وزیر خارجه آلمان پس از گفتگو با همتایان خود در نشست گروه- ۷ به خبرنگاران اعلام کرد: مجددا تأکید می‌کنم که هیچ راه‌حل نظامی‌درباره ایران وجود ندارد.

کد خبر: 4200882تاریخ انتشار: 186 بازدید۰

وزیر خارجه آلمان
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، برلین امروز دوشنبه بی اشاره به تجاوز آمریکایی-صهیونی به ایران دقیقا در میانه رایزنی‌های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، خواستار کاهش تنش‌ها و ادامه مذاکرات میان آمریکا و ایران برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک جهت پایان دادن به این مناقشه شد.

یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان پس از گفتگو با همتایان اروپایی خود از گروه- ۷ و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در پاریس، به خبرنگاران گفت: من اینجا مجددا تأکید می‌کنم که هیچ راه‌حل نظامی‌برای این مسئله نمی‌بینم.

وزیر امور خارجه آلمان گفت: قویا از ادامه این مذاکرات میان ایالات متحده و ایران که به صورت غیرمستقیم انجام می‌شود، حمایت می‌کنیم. هر تلاشی که در این راستا صورت گیرد، گامی در مسیر درست است. با همین رویکرد، ما در تماس مداوم با تمامی همتایان خود در منطقه هستیم.

وادفول از ایران خواست تا در جریان مذاکرات، اراده سیاسی از خود نشان دهد و گام‌های ملموسی به سوی دستیابی به یک راه‌حل بردارد.

وی ادعا کرد که کشورهای غربی به بهانه حفظ فشار بر تهران، اقدامات اقتصادی و تحریم‌ها را همچنان اعمال خواهند کرد.

این مقام آلمانی بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران و ضمن مداخله در امور داخلی ایران، خواستار کنار گذاشتن هرگونه برنامه با هدف توسعه سلاح‌های هسته‌ای و رفتار مسئولانه در منطقه به‌گونه‌ای که موجودیت سایر دولت‌ها را تهدید نکند، شد!

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برچسب ها

آمریکاایرانآلمانجنگمذاکرهتنگه هرمزگروه 7

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