مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از برنامه واشنگتن برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران و ادامه رویکرد تقابلی دولت ترامپ خبر داد.

به گزارش تابناک؛ مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا می‌گوید که در حال حاضر، دیگر واقعاً نیازی به انجام عملیات نظامی گسترده نیست؛ زیرا محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی، خسارات ویرانگری به اقتصاد ایران وارد می‌کنند.

به گزارش تابناک ؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

سؤال خبرنگار از روبیو: درباره ایران گفتید که در حال حاضر نیازی به هیچ‌گونه عملیات نظامی گسترده‌ای نیست، زیرا محاصره و تحریم‌ها در حال اثرگذاری هستند. بنابراین، وضعیت به کجا می‌رسد؟ آیا باید همین وضعیت موجود ادامه پیدا کند؟

ادعای مارکو روبیو: نه، قرار نیست وضعیت به همین شکل باقی بماند. فشار اقتصادی قرار است حتی شدیدتر هم شود.

منظورم این است که باید درک کرد این تحریم‌ها به‌تدریج اثرات انباشته‌شونده‌ای پیدا می‌کنند.

برای مثال، ایران هنوز مقدار اندکی نفت، در حد چند محموله محدود، روی آب دارد که به فروش نرسیده است.

وقتی این ذخایر به پایان برسد، تقریباً تمام درآمدهای نفتی ایران نیز قطع خواهد شد.

این توافق بدی نخواهد بود. در غیر این صورت، آن‌ها فقط به فقیرتر کردن خودشان ادامه خواهند داد.

ایران خواستار دریافت غرامت است. این خودِ آن‌ها هستند که باید غرامت پرداخت کنند، زیرا این آن‌ها بودند که منطقه را بی‌ثبات کردند.

آن‌ها خواستار دریافت محموله‌های پالت‌شده پول نقد هستند؛ اما همان‌طور که رئیس‌جمهور به‌روشنی اعلام کرده، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.

اگر ایران از خطوط قرمز مشخصی عبور کند یا دست به اقداماتی بزند که نباید انجام شوند، و من قصد ندارم درباره آن اقدامات گمانه‌زنی کنم، اما شما به‌خوبی می‌دانید منظور چیست، ارتش آمریکا، که توانمندترین ارتش جهان است، آماده است تا با آن مقابله کند.

اما در حال حاضر، دیگر واقعاً نیازی به انجام عملیات نظامی گسترده نیست؛ زیرا محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی، خسارات ویرانگری به اقتصاد ایران وارد می‌کنند.

به شما می‌گویم که مطالبات ایران کاملاً غیرواقع‌بینانه است.

ما انتظار داریم که این مواضع ممکن است تغییر کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد، برای دیپلماسی آماده خواهیم بود.

چرا باید با ایران درباره لبنان گفت‌وگو کنیم؟ لبنان هیچ ارتباطی به ایران ندارد و موضوعی نیست که به ایران مربوط باشد.

منبع: انتخاب