دفاع روبیو از جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران

وزیر خارجه آمریکا علی‌رغم اذعان به هزینه‌های سیاسی و تأثیر جنگ تحمیلی علیه ایران بر قیمت سوخت، از آغاز آن دفاع کرد.

به گزارش تابناک؛ «مارکو روبیو» وزیر خارجه تروریست آمریکا بامداد جمعه بار دیگر از جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد.

به نوشته روزنامه «نیویورک تایمز»، روبیو ضمن اذعان به هزینه‌های سیاسی و تأثیر جنگ با ایران بر قیمت سوخت، از تصمیم «دونالد ترامپ» برای آغاز آن حمایت کرد.

وی در مصاحبه با این روزنامه گفت: «من اذعان دارم که قیمت‌های بالاتر در پمپ بنزین چیزی نیست که شما درمورد آن تبلیغ و به آن افتخار کنید».

وزیر خارجه آمریکا با ادعای اینکه ترامپ «سزاوار اعتبار زیادی» برای انجام اقدامات خود با وجود عدم محبوبیت آن است، افزود که رهبری یک کشور مستلزم انجام کارهایی است که شاید «از نظر سیاسی محبوب یا مصلحت‌اندیش» نباشند، اما برای آینده بلندمدت ضروری هستند.

روبیو همچنین در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در مورد استعفای احتمالی گفت: «صادقانه بگویم، نمی‌دانم این چیزها از کجا می‌آیند».