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بازگشایی سفارت لهستان در سوریه پس از ۱۴ سال

رادیو «آرام‌اف اف‌ام» روز جمعه گزارش داد که سفارت لهستان در سوریه پس از ۱۴ سال، در ماه ژانویه بازگشایی خواهد شد.

کد خبر: 4201665تاریخ انتشار: 24 بازدید۰

لهستان
به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، تمام کارکنان سفارت لهستان به دلیل درگیری‌های مسلحانه‌ای که از سال ۲۰۱۲ در سوریه آغاز شد، از دمشق به لهستان منتقل شده بودند.

به گزارش این رادیو، نماینده‌ای از لهستان هم‌اکنون وارد سوریه شده و در حال آماده‌سازی ساختمان متروکه سفارت برای پذیرش کارکنان است.

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سوریهاروپالهستانبازگشاییسفارتلغو تحریم ها

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