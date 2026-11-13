بازگشایی سفارت لهستان در سوریه پس از ۱۴ سال



به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، تمام کارکنان سفارت لهستان به دلیل درگیری‌های مسلحانه‌ای که از سال ۲۰۱۲ در سوریه آغاز شد، از دمشق به لهستان منتقل شده بودند.

به گزارش این رادیو، نماینده‌ای از لهستان هم‌اکنون وارد سوریه شده و در حال آماده‌سازی ساختمان متروکه سفارت برای پذیرش کارکنان است.