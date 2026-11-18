شی جین‌پینگ در اقدامی کم‌سابقه شخصاً در فرودگاه شنژن به استقبال دونالد ترامپ رفت.

به گزارش تابناک؛ رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای شرکت در نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه(اپک) وارد شهر شنژن چین شده است.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در اقدامی قابل توجه، شخصا در فرودگاه شنژن از ترامپ استقبال کرد. ترامپ متقابلا در سفر ماه سپتامبر رئیس‌جمهور چین به واشنگتن از او در فرودگاه استقبال کرده بود.

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد: شی جین‌پینگ در دوران تصدی بالاترین مقام این کشور هرگز برای استقبال از رئیس‌جمهور آمریکا که به چین سفر می‌کند، به فرودگاه نرفته است.

حضور شی روی فرش قرمز فرودگاه شنژن در چین که به رعایت پروتکل‌ها حساس است، اهمیت قابل توجهی دارد و نشان‌دهنده اهمیتی است که چین برای روابط دوجانبه‌اش با آمریکا قائل است.

بر اساس پروتکل دیپلماتیک چین در سال‌های اخیر، رئیس‌جمهور عموما برای استقبال از مهمانان به فرودگاه نمی‌رود.

وقتی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز زودتر در شنژن فرود آمد، کای چی، رئیس دفتر شی از او استقبال کرد که خود سطحی بالا از پروتکل است.

شی در سال ۲۰۰۹ از باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در فرودگاه استقبال کرد، اما در آن زمان معاون رئیس‌جمهور چین بود.

منبع: ایسنا