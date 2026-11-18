به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران آخرین روز کاری هفته را نیز با روندی نزولی پشت سر گذاشت و شاخص کل برای دومین روز متوالی در مسیر کاهش قرار گرفت. در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افت بیش از ۱۰۵ هزار واحدی و ثبت بازدهی منفی ۱.۲۴ درصدی، در سطح ۸ میلیون و ۳۹۱ هزار واحد ایستاد. همچنین شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی نیز با کاهش بیش از ۱۷ هزار واحدی به یک میلیون و ۳۸۵ هزار واحد رسید.

رشد شاخص هم‌وزن؛ نشانه‌ای از تحرک در نمادهای کوچک‌تر

در مقابل، شاخص کل هم‌وزن برخلاف نماگر اصلی بازار، امروز عملکردی مثبت داشت و با رشد بیش از ۹۶۰۰ واحدی، بازدهی مثبت ۰.۴ درصدی را ثبت کرد و به سطح ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار واحد رسید. این واگرایی میان شاخص کل و هم‌وزن، نشان می‌دهد که فشار فروش بیشتر متوجه نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بوده و در مقابل، بخشی از نقدینگی به سمت سهم‌های کوچک‌تر و متوسط حرکت کرده است.

ارزش معاملات بالا، اما پول حقیقی همچنان در حال خروج

امروز بیش از ۹۷۶ هزار معامله بورسی به ارزشی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید و در نهایت ارزش کل بورس تهران به بیش از ۲۹ هزار همت، معادل حدود ۱۰۹ میلیارد دلار رسید. با این حال، آنچه همچنان به‌عنوان یک علامت هشدار در بازار دیده می‌شود، تداوم خروج پول حقیقی است؛ به‌طوری که در پایان معاملات، ۳.۳ همت خروج پول از معاملات خرد و ۷۹۵ میلیارد تومان خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت ثبت شد.

سبزپوشی بیش از نیمی از نمادها در روز منفی شاخص

با وجود افت شاخص کل، ۵۲ درصد نمادها معادل ۵۰۳ نماد در محدوده مثبت معامله شدند که از این تعداد، ۳۶۵ نماد بازدهی بین مثبت ۲ تا مثبت ۳ درصد داشتند. در مقابل، ۴۸ درصد نمادها معادل ۴۶۳ نماد منفی بودند. همچنین ارزش سفارش‌های خرید به ۸.۱ همت رسید و ارزش سفارش‌های فروش نیز ۲ همت بود؛ داده‌ای که نشان می‌دهد بازار در سطح نمادها کاملا یکدست منفی نبود، اما فشار فروش در بزرگان، مسیر شاخص کل را نزولی کرد.

خروج پول از فلزات و بانک؛ ورود نقدینگی به خودرو و فراکابی

در روز منفی بورس، بیشترین خروج پول حقیقی به ترتیب از گروه فلزات با ۸۴۹ میلیارد تومان، صندوق‌های درآمد ثابت با ۷۹۵ میلیارد تومان، بانک‌ها با ۶۴۸ میلیارد تومان، صندوق‌های اهرمی با ۶۲۰ میلیارد تومان، کانه‌های فلزی با ۴۱۳ میلیارد تومان و گروه نفتی با ۳۳۱ میلیارد تومان ثبت شد. همچنین نمادهای فولاد، اهرم، وبملت، شپنا، فملی و فزر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در مقابل، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به گروه خودرو با ۳۵۲ میلیارد تومان، فراکابی با ۳۲۰ میلیارد تومان، صندوق‌های انرژی با ۳۱۹ میلیارد تومان، رایانه با ۲۲۰ میلیارد تومان، دارویی با ۱۰۰ میلیارد تومان و لاستیک با ۸۴ میلیارد تومان بود. در سطح نمادها نیز خگستر، انرژیک، انرژی، شنفت و زاگرس در فهرست بیشترین ورود پول حقیقی قرار گرفتند.

برآیند معاملات امروز نشان می‌دهد هرچند ظاهر بازار در تعداد نمادهای مثبت چندان ضعیف نبود، اما خروج سنگین پول از صنایع بزرگ و شاخص‌ساز همچنان مانع اصلی بازگشت اعتماد به بورس بوده است و باید منتظر ماند و دید بازار هفته چه روندی خواهد داشت؟