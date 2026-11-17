شاخص کل بورس در معاملات امروز با افت بیش از ۱۶ هزار واحدی مواجه شد و در سطح ۸ میلیون و ۴۹۷ هزار واحد قرار گرفت، در حالی که شاخص هم‌وزن نزدیک به ۱۳ هزار واحد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار سهام امروز در حالی پرونده معاملات خود را بست که تالار شیشه‌ای شاهد تصویر دوگانه و معناداری از رفتار نماگرها بود؛ روندی که در آن، سنگینی کفه ترازو به سمت واگرایی میان شاخص کل و شاخص هم‌وزن سنگینی کرد.

به گونه ای که در جریان دادوستدهای امروز، شاخص کل بورس با افتی معادل ۱۶ هزار و ۱۸۵ واحد عقب‌نشینی کرد و در نهایت روی سطح ۸ میلیون و ۴۹۷ هزار واحد آرام گرفت. شاخص قیمت وزنی-ارزشی نیز همگام با آن، کاهشی ۲ هزار و ۶۷۱ واحدی را به ثبت رساند. با این وجود، برخلاف جریان افت شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن روزی پرقدرت و صعودی را تجربه کرد و با جهشی نزدیک به ۱۳ هزار واحد، تا کانال ۲ میلیون و ۴۲۵ هزار واحدی پیشروی کرد؛ روندی که گویای تمایل جریان نقدینگی به سمت نمادهای کوچک‌تر و متوسط بازار بود.

امروز بیش از یک میلیون معامله بورسی به ثبت رسید تا تبادل سهام در سطوح قابل قبولی جریان داشته باشد. از مجموع نمادهای فعال، ۵۴ درصد معادل ۵۲۹ نماد در محدوده مثبت و ۴۶ درصد معادل ۴۴۶ نماد در محدوده منفی معاملات را به پایان بردند.

بررسی ارزش سفارش‌ها نیز نشان می‌دهد که خریداران با ۹.۱ همت سفارش خرید در برابر ۱.۸ همت سفارش فروش ظاهر شدند؛ اما با این حال، تراز نقدینگی همچنان منفی ماند و ۱.۹ همت سرمایه حقیقی از گردانه معاملات خرد خارج شد، در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد خروج ۶۱۲ میلیارد تومان پول بودند.

نگاهی به نقشه جریان نقدینگی حکایت از جابه‌جایی سنگین سرمایه‌ها داشت؛ به‌طوری‌که بیشترین خروج پول حقیقی در میان صنایع به گروه شیمیایی با رقم ۱.۳ همت اختصاص یافت و صندوق‌های درآمد ثابت، چندرشته‌ای‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های طلا در رتبه‌های بعدی خروج سرمایه جای گرفتند و در سطح نمادها نیز تابان، فولاد، موج و مبین در صدر خروج پول حقیقی نشستند.

در سوی مقابل اما، گروه صندوق‌های سهامی، دارویی، فراکابی و صنعت لاستیک بیشترین ورود پول را به نام خود زدند و نمادهای اهرم، بورس، فملی و پالایش بیشترین جذب نقدینگی حقیقی را تجربه کردند. این چرخش معنادار نقدینگی نشان می‌دهد که بازیگران بازار در حال بازآرایی پورتفوی خود میان صنایع مختلف هستند.