رشد ۸۸ هزار واحدی شاخص بورس / ارزش دلاری بازار از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت

بورس آخرین روز کاری هفته را با رشد بیش از ۸۸ هزار واحدی شاخص کل و ورود یک همت پول به معاملات خرد به پایان رساند؛ روزی که ۶۴ درصد نمادها سبزپوش شدند و ارزش دلاری بازار بار دیگر از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران آخرین روز کاری هفته را همچون روز گذشته، با روندی مثبت و ثبت بازدهی همراه کرد. به گونه ای که شاخص کل بورس امروز، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، با افزایش بیش از ۸۸ هزار واحدی و ثبت بازدهی روزانه ۱.۱۳ درصدی، به سطح ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی با رشد بیش از ۱۴ هزار واحدی، در سطح یک میلیون و ۳۰۶ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش بیش از ۱۴ هزار واحدی و ثبت بازدهی ۰.۶۴ درصدی، به سطح ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار واحد رسید.

ارزش دلاری بورس افزایش یافت

معامله‌گران در این روز بیش از ۸۳۱ هزار معامله به ارزش بیش از ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان انجام دادند. در پایان معاملات، ارزش کل بازار بورس تهران به بیش از ۲۷ هزار و ۴۰۰ همت رسید. معادل دلاری ارزش بازار نیز بار دیگر از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد و در سطح ۱۰۲.۳ میلیارد دلار قرار گرفت.

چند درصد بازار مثبت شد؟

امروز ۶۴ درصد بازار، معادل ۶۱۰ نماد، بازدهی مثبت داشتند که از این میان، ۴۰۱ نماد در محدوده مثبت ۲ تا مثبت ۳ درصد قرار گرفتند. در مقابل، ۳۶ درصد بازار، معادل ۳۴۰ نماد، با بازدهی منفی مواجه شدند.

ارزش سفارش‌های خرید در این روز به ۸.۵ همت و ارزش سفارش‌های فروش به ۱.۲ همت رسید. از سوی دیگر، معاملات خرد شاهد ورود یک همت پول بود و صندوق‌های درآمد ثابت نیز خروج ۲.۵ همت پول را ثبت کردند.

نمادهای فملی، فارس، تابان، فولاد، شپنا و شبندر از جمله نمادهای تأثیرگذار بر شاخص بودند. نمادهای فملی، شبندر، فساپ و شپنا نیز در میان نمادهای پرتراکنش بورس امروز قرار گرفتند.

بیشترین ورود پول به کدام گروه بورسی رسید؟

در معاملات امروز، گروه‌های شیمیایی با ۷۶۹ میلیارد تومان، نفتی با ۱۹۳ میلیارد تومان، ماشین‌آلات با ۱۸۹ میلیارد تومان و کانه‌های فلزی با ۱۷۵ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند. نمادهای تابان، انتخاب، خراسان، کرماشا و تاصیکو نیز در میان نمادهایی با بیشترین ورود پول حقیقی قرار داشتند.

خروج ۲.۵ همت از صندوق درآمد ثابت

در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با ۲.۵ همت و صندوق‌های اهرمی با ۳۴۷ میلیارد تومان، به همراه گروه‌های دارویی با ۲۰۷ میلیارد تومان و بانکی با ۹۹ میلیارد تومان، بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند. نمادهای اهرم، فولاد، اروند، وبصادر و شستا نیز در میان نمادهایی با بیشترین خروج پول قرار گرفتند.