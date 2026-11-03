جهش شاخص کل بورس پس از ۳ روز افت متوالی/ ۴.۵ همت پول حقیقی به بازار برگشت

بورس پس از سه روز افت متوالی، امروز با رشد شاخص کل، ورود ۴.۵ همت پول و سبزپوشی ۸۰ درصد نمادها، بازدهی مثبت را پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران پس از سه روز نزولی متوالی، امروز با افزایش صف‌های خرید و رشد شاخص همراه شد. به گونه ای که شاخص کل بورس در پایان معاملات چهارمین روز هفته با جهش ۱۷۵ هزار و ۱۷۶ واحدی به سطح ۷ میلیون و ۸۲۴ هزار واحد رسید. این بازدهی مثبت ۲.۲۹ درصدی شاخص کل در حالی به ثبت رسید که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نیز نزدیک به ۲۹ هزار واحد رشد کرد و در سطح یک میلیون و ۲۹۱ هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایشی بیش از ۳۹ هزار واحدی، خود را به ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار واحد رساند.

سبزپوشی ۸۰ درصدی بورس

این روز سبز بورس با سبزپوشی ۸۰ درصد نمادها (معادل ۷۷۶ نماد) رقم خورد؛ در مقابل تنها ۲۰ درصد نمادها (معادل ۱۸۸ نماد) بازدهی منفی داشتند. تفکیک آمار نشان می‌دهد که ۵۷۶ نماد بازدهی بین مثبت ۲ تا مثبت ۳ درصد را تجربه کرده‌اند.

امروز بیش از ۸۰۴ هزار معامله بورسی به ارزش نزدیک به ۳۳ همت (هزار میلیارد تومان) به ثبت رسید و در نهایت ارزش کل بازار بورس تهران به بیش از ۲۷ هزار و ۲۱۸ همت رسید که معادل دلاری آن ۹۹.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

۱۰ همت ارزش سفارشات خرید/ ورود ۴.۵ همت پول به بورس

از سوی دیگر، در حالی که ارزش سفارش‌های خرید به ۱۰.۴ همت و ارزش سفارش‌های فروش به یک همت رسید، در نهایت ۴.۵ همت پول حقیقی به معاملات خرد تزریق شد. در مقابل، ۳ همت نقدینگی نیز از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

ورود و خروج نقدینگی در گروه های بورسی

بررسى معاملات امروز نشان می‌دهد که بیشترین ورود پول حقیقی به تفکیک گروه‌ها مربوط به «کانه فلزی» با ۵۹۴ میلیارد تومان، «صندوق‌های سهامی» با ۵۵۰ میلیارد تومان، «شیمیایی» با ۵۴۲ میلیارد تومان، «فلزات اساسی» با ۵۲۲ میلیارد تومان و «فرآورده‌های نفتی» با ۵۰۴ میلیارد تومان بوده است. در این میان، نمادهای «شبندر»، «فملی»، «تاصیکو»، «پالایش» و «تابان» بیشترین ورود پول حقیقی را در میان کل نمادهای بازار به نام خود ثبت کردند.

در سوی مقابل، گروه‌های «صندوق درآمد ثابت» با ۳ همت، «صندوق طلا» با ۳۷۴ میلیارد تومان و «رایانه» با ۳۲ میلیارد تومان، بیشترین میزان خروج پول را در این روز مثبت بازار به ثبت رساندند. همچنین نمادهای «فولاد»، «اروند»، «فسپا» و «شتران» امروز بیشترین خروج پول حقیقی را در میان نمادهای بورسی تجربه کردند.

وضعیت نمادهای زیر ۱۰۰ تومان

در معاملات امروز بورس، نمادهای «های‌وب»، «ذوب»، «خساپا»، «خودرو»، «تپکو»، «خکاوه» و «وتجارت» از جمله نمادهای زیر ۱۰۰ تومانِ بازار بودند که کانون توجه بخشی از معامله‌گران قرار گرفتند.



