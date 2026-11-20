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بسنت از ترس ایران همچنان در پایگاه نظامی
تهدیدهای ایران هنوز برای کابینه ترامپ تمام نشده است؛ اسکات بسنت همچنان دور از خانه و در یک پایگاه نظامی زندگی میکند.
به گزارش تابناک؛ وزیر خزانهداری دولت تروریستی دونالد ترامپ گفت که به دلیل تهدیدهای ایران همچنان در یک پایگاه نظامی اسکان دارد و زندگی در آنجا خوب است.
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