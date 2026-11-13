رئیس جمهور آمریکا مدعی است که به دلیل درخواست کشورهای منطقه، جنگ با ایران طولانی شده، در غیر این صورت کار را خیلی سریع تمام می‌کرد!





به گزارش تابناک؛«دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا روز جمعه مدعی شد که مجبور به آغاز جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران بود.

ترامپ در مصاحبه با برنامه «استرِیت شوتر» گفت: «شاید این جنگ به‌دلیل اینکه یک درگیری بود منفور نشد، بلکه به دلیل این واقعیت که قیمت بنزین و نفت افزایش یافت، منفور بود».

وی با ابراز نارضایتی از مخالفت افکار عمومی با جنگ علیه ایران، توضیح داد: «من در واقع فکر می‌کردم این (افزایش قیمت‌ها) چیزی است که مردم می‌توانند به خوبی با آن کنار بیایند. برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، این بهای زیادی برای پرداخت نیست».

رئیس جمهور خودشیفته آمریکا ادعا کرد: «احساس می‌کنم باید کاری را که در ایران انجام دادم، انجام می‌دادم. فکر می‌کنم از نظر تاریخی این تصمیم بزرگی خواهد بود. امیدوارم. اما در کوتاه مدت، حدس می‌زنم از نظر سیاسی سخت‌تر باشد».

ترامپ در ادامه اظهارات متناقض خود گفت: «جنگ چیزی بود که صرف نظر از هر چیز دیگری، باید انجامش می‌دادم. می‌دانستم جنگ سخت خواهد بود. جنگ‌ها همیشه وقتی انتخابات در پیش است، بسیار دشوارند، اما من مجبور بودم این کار را انجام دهم».

وی برای توجیه طولانی‌شدن جنگ با ایران بیش از زمان‌بندی سه تا چهار هفته‌ای وعده داده‌شده، مدعی شد: «می‌توانستم فوراً کار آنها را تمام کنم، اما به درخواست کشورهایی که به دنبال محافظت از آنها هستم، مهلت بیشتری داده و کمی متمدنانه‌تر انجام می‌دهیم».

رئیس جمهور متجاوز آمریکا ادعا کرد: «عربستان سعودی از من خواسته که لطفاً فعلاً اجازه دهم اوضاع به همین منوال باشد، زیرا آنها (ایران) در حال فروپاشی هستند. قطر، کویت، امارات، بحرین، همه آنها دوره انتظار را ترجیح می‌دهند».

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره دلیل تمام نشدن جنگ، مدعی شد: «به این دلیل است که ما هنوز در این جنگ هستیم، زیرا مردمی که ما به دنبال محافظت از آنها هستیم، که این شامل اسرائیل و اساساً خاورمیانه می‌شود، ترجیح می‌دهند که من این کار را به روشی که الان انجام می‌دهم، انجام دهم».

مجری این برنامه از ترامپ پرسید که اگر کشورهای دیگر نبودند، آیا تا به حال کار ایران را تمام کرده بودید و او نیز گفت: «بله، من این کار را می‌کردم».

وی در پاسخ به این سوال که تمام کردن کار آنها دقیقا یعنی چه، اظهار داشت: «فراتر از آنچه من انجام دادم. ما خیلی پیش رفته‌ایم. ما به آنها حملات زیادی انجام دادیم، اما در بیشتر موارد، پل‌های آنها را به حال خود رها کرده‌ایم. ما اجازه داده‌ایم که توانایی تولید برق آنها باقی بماند و به هیچ وجه به انرژی آنها حمله نکرده‌ایم».

رئیس جمهور کودک‌کش آمریکا سپس تهدید کرد: «اگر بخواهم آنها را از بین ببرم، به انرژی آنها ضربه می‌زنم. در یک روز، انرژی آنها از بین می‌رود. در یک روز، پل‌های آنها از بین می‌رود. و در یک روز، توانایی تولید آنها از بین می‌رود. فقط سه روز طول می‌کشد. برای هر کدام یک روز».

ترامپ در واکنش به بیانیه‌های عمومی در ایران مبنی بر کشتن او، ادعا کرد: «آنها دشمنی شیطانی هستند. آنها بسیاری از آمریکایی‌ها، سربازان و ملوانان ما را کشته‌اند. من از مردم ایران متنفر نیستم، اما فکر می‌کنم رژیم آنها چیز وحشتناکی است».

وی با تکرار ادعاها درباره تصمیم ایران برای استفاده از یک سلاح اتمی، گفت: «فکر می‌کنم احتمال کمی وجود دارد که آنها از سلاح هسته‌ای که دو هفته تا رسیدن به آن فاصله داشتند، استفاده نمی‌کردند. که اگر چنین می‌شد، باید بگویم نباید جنگ را شروع می‌کردم!»

رئیس جمهور دیوانه آمریکا اما برای توجیه جنگ‌افروزی بی دلیل و غیرقانونی علیه ایران، مدعی شد: «به‌نظرم، احتمال قوی این است که آنها از سلاح اتمی استفاده می‌کردند و کل خاورمیانه را نابود می‌کردند و فراتر از آن می‌رفتند».

ترامپ در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود اظهار داشت: «ایران حامی شماره یک تروریسم در جهان است. همه این را گفتند. این عبارتی نیست که من استفاده کرده باشم. بسیاری از افراد آگاه به وقایع، از جمله در سازمان ملل، این را بیان کرده‌اند».

وی درباره شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره کنگره آمریکا و اقبال مردم این کشور به حزب دموکرات برای پایان دادن به جنگ ایران نیز گفت: «من از مردم ناامید شده‌ام! چون واقعاً فکر می‌کنم پرداختن هزینه برای خلاص شدن از شر کشوری که قطعاً از سلاح هسته‌ای علیه ما و دیگران استفاده خواهد کرد، چیز بسیار ناچیزی است».

ادعاهای ترامپ در حالی است که نشریه «وال استریت ژورنال» به نقل از منابع مطلع نوشته بود او به «جیمز دیوید ونس» معاون خود دستور داده امکان برگزاری مذاکره مستقیم با مقام‌های ایرانی برای پایان دادن به جنگ را بررسی کند.





منبع:فارس