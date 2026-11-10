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عقب‌نشینی تلویحی ترامپ از ماجراجویی علیه ایران

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که قطر، سعودی، امارات، بحرین، کویت و دیگر کشورها، ادامه محاصره دریایی و زمینی علیه ایران را ترجیح می‌دهند.

کد خبر: 4200912تاریخ انتشار: 3249 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ در پی هشدارهای قاطع جمهوری اسلامی ایران به آمریکا درباره هرگونه خطای محاسباتی و تکرار ماجراجویی نظامی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا تلویحاً از حمله مجدد عقب‌نشینی کرد.

ترامپ بامداد سه‌شنبه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «مکالمه بسیار خوبی با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، داشتم و در آن موضوعات متعددی درباره جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفت».

وی سپس مدعی شد: «مهمتر از همه، قطر، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین، کویت و دیگر کشورها ترجیح می‌دهند وضعیت موجود ادامه پیدا کند؛ به عبارت دیگر، ادامه بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ و عملیات جدید «دروازه آهنین» از طریق زمین و دریا».

رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه همه این کشورها توافق دارند که ایران به هیچ وجه نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، ادامه داد: «این موضوع قابل مذاکره نیست!»

ترامپ در تلاش برای آمیختن عقب‌نشینی خود به چاشنی تهدید، گفت: «اگر در تحولات خاورمیانه تغییری رخ دهد، آمریکا کاملاً آماده و مجهز است و برای اقدام آمادگی دارد. با این حال، در شرایط کنونی، این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد».

وی با ادعای اینکه آمریکا از رژیم صهیونیستی و منطقه غرب آسیا در برابر خطرات و تهدیدهای ادعایی ایران محافظت می‌کند، نوشت: «ما شاهد حرکت مثبت به سوی پایان این درگیری هستیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منافع آمریکا در همه شرایط حفظ شود».

رئیس جمهور آمریکا افزود: «با پایان این عملیات نظامی، مردم آمریکا و جهان در امنیت و آرامش بیشتری خواهند بود».

منبع: فارس


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برچسب ها

بحرینایرانقطراماراتخاورمیانهکویتترامپمحاصره دریایی

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