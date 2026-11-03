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ترامپ: حالا می‌فهمم چرا خاورمیانه از ایران می‌ترسید

ترامپ گفت: ایران بسیار سرسخت است. حالا می‌فهمم چرا خاورمیانه از آن‌ها می‌ترسید.

کد خبر: 100000398تاریخ انتشار: 29031 بازدید۵

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به گزارش تابناک؛ ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت:  ایران سلاح هسته‌ای داشت. همه چیز آماده بود. ظرف دو هفته آن را در اختیار می‌داشتند.

آن‌ها با باراک حسین اوباما توافق برجام را به‌دست آورده بودند. آن توافق، مسیری برای سلاح هسته‌ای بود.

ایران بسیار سرسخت است. حالا می‌فهمم چرا خاورمیانه از آن‌ها می‌ترسید.

من به دنبال کشتن تعداد زیادی انسان نیستم، اما اگر مجبور شویم، این کار را انجام خواهم داد.

اسرائیل گزینه خرید تسلیحات را خواهد داشت، هرچه که بخواهد.

ترامپ در واکنش به گزارش‌ها درباره کمبود ذخایر موشکی و پدافندی آمریکا گفت: ما در عرض یک سال پاتریوت‌های زیادی خواهیم داشت. اکنون هم انبارهایمان پر است.

آن شایعه‌ی ساختگی وجود داشت که انگار ما با کمبود مهمات مواجهیم. در واقعیت چنین نبود. در مورد برخی اقلام، موجودی‌مان کم شده بود، هرچند واژه‌ی «کمبود» برای توصیف آن کمی اغراق‌آمیز است.

آن‌ها هواپیمایی ندارند. آن‌ها ضدهوایی ندارند. ما تعدادی را شب گذشته از بین بردیم.

آن یک حمله جزئی بود. یک جنگ نبود، این یک جنگ واقعی نیست. در شروع، به شدت به آن‌ها حمله کردیم.

اما به این دلیل که در دوران بایدن حجم زیادی از تجهیزات را به اوکراین داده بودیم، ذخایر ما تا حدی کاهش یافته بود.


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برچسب ها

ایرانسلاح هسته ایخاورمیانهدونالد ترامپ

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نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۳:۲۵

حالا خودتم می‌ترسی چه برسه به منطقه

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۲:۱۲

آقا ترامپ تمدن و هویت واقعی ایرانی تا آخر الزمان باقی خواهد ماند
خالق تعیین کننده چرخش روزگار است

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۹:۱۰

انشاءالله

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۰:۲۰

سگ زرد تو که هیچی نیستی . گنده تر از تو هم نمیتونه ایران رو شکست بده . ما با جانمون از کشورمون دفاع خواهیم کرد .

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۱۶

ترامپ میخواد تمدن ایران رو نابود کنه و منابع ایران رو غارت

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