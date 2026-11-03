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تابناک
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قطر: ایران و آمریکا پیشنهادهای توافق را بررسی می‌کنند

کد خبر: 100000344تاریخ انتشار: 4086 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌ها برای پر کردن شکاف میان ایران و آمریکا و نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف همچنان ادامه دارد.

وی افزود تهران و واشنگتن در حال بررسی پیشنهادهایی هستند که با هدف فراهم کردن مقدمات دستیابی به توافق میان دو کشور ارائه شده است.


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برچسب ها

آمریکاایرانقطرتوافق

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نظرات بینندگان

قطر۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۴:۴۷

این قطر خودش گرگه دستش با این امریکا تو یه کاسه هست فقط میخوان برای اتخابات قیمت نفت رو کاهش بدن

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