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قطر: ایران و آمریکا پیشنهادهای توافق را بررسی میکنند
به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاشها برای پر کردن شکاف میان ایران و آمریکا و نزدیک کردن دیدگاههای دو طرف همچنان ادامه دارد.
وی افزود تهران و واشنگتن در حال بررسی پیشنهادهایی هستند که با هدف فراهم کردن مقدمات دستیابی به توافق میان دو کشور ارائه شده است.
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نظرات بینندگان
این قطر خودش گرگه دستش با این امریکا تو یه کاسه هست فقط میخوان برای اتخابات قیمت نفت رو کاهش بدن
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