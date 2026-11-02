رویترز: احتمال برگزاری یک نشست دیگر بین ایران و قطر

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام که نامش فاش نشده است گزارش داد که پیش‌نویس پیشنهادی برای دریافت بازخوردها توزیع شده و احتمال برگزاری یک نشست دیگر نیز وجود دارد.



رویترز به نقل از یک مقام که نامش فاش نشده است گزارش داد که پیش‌نویس پیشنهادی برای دریافت بازخوردها توزیع شده و احتمال برگزاری یک نشست دیگر نیز وجود دارد.



تهران تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است، حال آنکه رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ و نخست وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو در گفت‌وگویی تلفنی و صریح درباره وضعیت مذاکرات آمریکا با ایران و سرعت ازسرگیری درگیری‌های نظامی رایزنی کردند.



یک منبع اسرائیلی و یک منبع آمریکایی اعلام کردند که ترامپ روز شنبه در تماس تلفنی‌ای صریح و بی‌پرده با نتانیاهو درباره وضعیت مذاکرات آمریکا با ایران و اینکه با چه سرعتی باید بار دیگر به درگیری‌های نظامی بازگشت، گفت‌وگو کرد.



این افراد اعلام کردند نتانیاهو، ترامپ را تحت فشار قرار می‌دهد تا بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه، حمله به ایران را آغاز کند. اما ترامپ در حال حاضر ترجیح می‌دهد اجازه دهد مذاکرات مسیر خود را طی کنند؛ راهبردی که موجب نگرانی نتانیاهو شده است.



این منبع اسرائیلی این تماس را «سخت و چالش‌برانگیز» توصیف کرد، در حالی که منبع آمریکایی آن را «صریح و مستقیم» خواند.



ترامپ، همان‌طور که پیش از عملیات «چکش نیمه‌شب» در ژوئن ۲۰۲۵ و عملیات «خشم حماسی» در فوریه انجام داده بود، اکنون نیز راهبردی دوگانه را دنبال می‌کند؛ به این معنا که هم‌زمان تلاش دارد به توافقی برای ازسرگیری مذاکرات صلح دست یابد و خود را برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نیز آماده می‌کند.



هفته گذشته، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نامه‌ای برای محسن رضایی، مقام ارشد امنیت ملی ایران، ارسال کرد و در آن به موضوع احتمال ازسرگیری مذاکرات پرداخت. این اقدام، عالی‌ترین سطح تماس و ارتباط‌گیری آمریکا با ایران طی چند ماه گذشته بود.



ترامپ روز شنبه به خبرنگاران ادعا کرد مذاکرات با ایران «به‌خوبی پیش می‌رود» و خاطرنشان کرد که برای رسیدن به نتیجه «عجله چندانی ندارد».



او در عین حال گفت آمریکا همچنان باید تکلیف یک یا دو سایت هسته‌ای در ایران را «روشن کند».



وی مدعی شد: ما می‌توانیم این کار را ظرف ۱۰ دقیقه انجام دهیم. برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم. می‌توانید به کوه کلنگ نگاه کنید. باید تکلیف آنجا را روشن کنیم. می‌توانیم این کار را خیلی سریع انجام دهیم.



سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه گفت که هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است و تأکید کرد دستیابی به توافق به پاسخ‌گویی آمریکا به پرسش‌های ایران بستگی دارد.



او گفت: ما در این زمینه تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم و امیدواریم طرف مقابل نیز به اندازه کافی از عقلانیت برخوردار باشد تا دیپلماسی را به‌جای مسیرهای دیگر انتخاب کند.

منبع: شفقنا