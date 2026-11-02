هیات قطری به ریاست مشاور ارشد نخست‌وزیر قطر برای کاهش تنش ها به تهران سفر کردند.

به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز از سفر میانجی‌های قطری به تهران برای گفت‌وگو با وزیر امور خارجه ایران، درباره توافق احتمالی میان ایران و آمریکا خبر داد.



خبرگزاری رویترز، دقایقی پیش گزارش داد که میانجی‌های قطری در حال عزیمت به تهران هستند تا با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران درباره امکان دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن گفت‌وگو کنند.



بر اساس این گزارش، محور این رایزنی‌ها بررسی زمینه‌های دستیابی به توافق احتمالی میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری قطر است.



در این حال برخی رسانه‌ها نیز گزارش دادند، در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک در سطح منطقه، هیات نمایندگی قطر به ریاست مشاور ارشد نخست‌وزیر قطر امشب وارد تهران شده است.





