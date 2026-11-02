4416بازدید
سفر هیات قطری به تهران برای کاهش تنشها
هیات قطری به ریاست مشاور ارشد نخستوزیر قطر برای کاهش تنش ها به تهران سفر کردند.
به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز از سفر میانجیهای قطری به تهران برای گفتوگو با وزیر امور خارجه ایران، درباره توافق احتمالی میان ایران و آمریکا خبر داد.
خبرگزاری رویترز، دقایقی پیش گزارش داد که میانجیهای قطری در حال عزیمت به تهران هستند تا با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران درباره امکان دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن گفتوگو کنند.
بر اساس این گزارش، محور این رایزنیها بررسی زمینههای دستیابی به توافق احتمالی میان ایران و آمریکا با میانجیگری قطر است.
در این حال برخی رسانهها نیز گزارش دادند، در ادامه رایزنیهای دیپلماتیک در سطح منطقه، هیات نمایندگی قطر به ریاست مشاور ارشد نخستوزیر قطر امشب وارد تهران شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
عاصم منیر قطری برای کاهش قیمت نفت قبل از انتخابات فعال شد
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.