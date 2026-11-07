پاسخ عجیب ترامپ به گزارش‌ها از حملات به ایران!

به گزارش تابناک؛ ترامپ به سوال یک خبرنگار در خصوص تجاوز امشب آمریکا به ایران پاسخ داد.



یک خبرنگار درباره حمله متجاوزانه دیشب آمریکا به ایران این گونه از ترامپ پرسید که امروز گزارش‌هایی از حملات هوایی در نزدیکی ایران منتشر شد. آیا آمریکا این کار را انجام داده است؟



ترامپ در پاسخ به وی گفت: نمی‌خواهم در مورد آن صحبت کنم.