شوک بزرگ ترامپ به نتانیاهو!

اعلام تصمیم توقف کمک‌های سالانه آمریکا به رژیم صهیونیستی توسط ترامپ باعث غافلگیری محافل نظامی و امنیتی رژیم شده است.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه شنبه گذشته اعلام کرد با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره توقف کمک‌های امنیتی سالانه آمریکا به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار به توافق رسیده است.

ترامپ گفت که رژیم صهیونیستی دیگر به این کمک‌ها نیاز ندارد، اما همچنان می‌تواند تسلیحات آمریکایی خریداری کند. این اعلام در پی انتقاد نامزدهای دموکرات از هزینه کرد پول مالیات دهندگان آمریکایی برای رژیم صهیونیستی مطرح شد و از نگاه برخی تحلیلگران، تلاشی برای گرفتن یک بهانه انتخاباتی از دست رقبای ترامپ بود. این در حالی است که ابهاماتی درباره زمان و نحوه اجرای توافق وجود دارد. ترامپ از توقف کمک‌ها در پایان سال ۲۰۲۶ سخن گفته، در حالی که توافق فعلی که در دوران باراک اوباما منعقد شده، تا پایان سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد. تصمیم اتخاذ شده از سوی ترامپ موجب غافلگیری وزارتخانه‌های جنگ و دارایی، ارتش و نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی شده است.

به گفته دو مقام صهیونیست آنها پیش از اعلام این تصمیم در جریان قرار نگرفته بودند. این در حالی است که ۲ هفته قبل یک هیئت صهیونیست برای بررسی برنامه‌های خرید آینده در زمینه قطعات تانک، مهمات، ارتباطات، تجهیزات الکترونیکی، تعمیرات و سامانه‌های حفاظتی به آمریکا سفر کرده بود.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که وزارت دارایی از این تصمیم غافلگیر شده بود و بودجه‌های سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را بر اساس ادامه کمک‌ها تا پایان توافق کنونی تنظیم می‌کرد. منابع این وزارتخانه هشدار داده اند توقف کمک‌ها در شرایطی که تعهدات خرید تسلیحاتی از قبل وجود دارد، کابینه را ناچار به تامین منابع جایگزین خواهد کرد.

بن کسپیت تحلیلگر سیاسی روزنامه معاریو معتقد است موضوع فراتر از از دست دادن کمک مالی است و نشان دهنده تضعیف ائتلاف راهبردی با آمریکا به عنوان یکی از پایه‌های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، است.

منبع: مهر