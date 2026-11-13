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مرز سومار به صورت موقت تا اطلاع ثانوی بسته شد

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت: مرز سومار از امروز جمعه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی به‌منظور انجام عملیات فنی و زیرساختی و بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بسته شده است.

کد خبر: 4201557تاریخ انتشار: 153 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ داریوش صادقی  اظهار کرد: با توجه به اعلام موضوع بسته شدن مرز از امروز جمعه و بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در چهار روز گذشته با مدیریت و برنامه‌ریزی انجام‌شده، روند خروج کامیون‌های صادراتی از مرز تسریع شد؛ به‌گونه‌ای که روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۲ روز قبل از تعطیلی، ۷۵۰ کامیون تا پایان ساعت فعالیت مرز از سومار خارج شدند.

وی ادامه داد: روز گذشته نیز تمامی کامیون‌های صادراتی باقی‌مانده، اعم از خودروهای مستقر در پارکینگ و خارج از محدوده آن، تا پایان ساعت اداری از مرز خارج شدند و اکنون هیچ کامیون بار یا محموله صادراتی متوقف‌شده‌ای در مرز سومار وجود ندارد.

صادقی تأکید کرد: با خروج کامل کامیون‌های صادراتی، محوطه مرزی سومار تخلیه شده و مرز به صورت موقت تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

وی با اشاره به تداوم فعالیت سایر مرزهای استان کرمانشاه گفت: فعالیت‌های تجاری، مبادلات مرزی و تردد مسافری در دیگر مرزهای استان طبق روال در جریان است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

در ۶ ماهه نخست امسال ۳۶۸ میلیون و ۹۱۰ هزار دلار کالا از مرز سومار صادر شده؛ آماری که جایگاه این مرز را در مبادلات تجاری ایران و عراق نشان می‌دهد.


منبع:ایرنا

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برچسب ها

عراقایرانگمرکمرز سوماربستن مرز

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