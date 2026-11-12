سازمان راهداری از تعطیلی موقت گذرگاه مرزی سومار از روز جمعه ۲۲ آبان‌ خبر داد که بنا بر اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و در پی اعلام وزارت امور خارجه است.

به گزارش تابناک؛ گذرگاه مرزی سومار از روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت موقت تعطیل خواهد شد.

این تصمیم بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و در پی اعلام وزارت امور خارجه اتخاذ شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، تعطیلی این مرز در پی مکاتبه دیپلماتیک سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد در دستور کار قرار گرفته است.

در همین زمینه، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای طی نامه‌ای، موضوع را به مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های کشور ابلاغ کرده است.

در این ابلاغیه از مدیران استانی خواسته شده است مراتب تعطیلی موقت گذرگاه سومار را به تشکل‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل اطلاع‌رسانی کنند.

بر اساس اعلام سازمان راهداری، اجرای این تصمیم از تاریخ ۲۲ آبان‌ماه آغاز می‌شود و گذرگاه مرزی سومار از این تاریخ به‌طور موقت تعطیل خواهد بود.

منبع: مهر



