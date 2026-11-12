شکست استراتژی واشنگتن در مرزهای ایران

آمریکا با تلاش و فشار دیپلماتیک نتوانست کشورهای همسایه را به بستن گذرگاه‌های زمینی و قطع مسیرهای تجاری با تهران متقاعد کند؛ موضوعی که با مخالفت ترکیه، عراق و پاکستان روبرو شد.

به گزارش تابناک؛ روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که تلاش‌های آمریکا برای متقاعد کردن کشورهای همسایه ایران به بستن گذرگاه‌های مرزی و قطع مسیرهای تجارت زمینی با تهران، با وجود چند هفته فشار دیپلماتیک ناکام مانده است.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا در مسیر مسدود کردن راه‌های تجارت زمینی ایران با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، عراق و پاکستان، با دشواری روبه‌رو شده است؛ کشورهایی که مخالفت و نگرانی خود را نسبت به سیاست‌های واشنگتن به‌طور فزاینده‌ای ابراز کرده‌اند.

این سه کشور نگرانند که بستن گذرگاه‌های مرزی، همان‌قدر که به اقتصاد ایران آسیب می‌زند، اقتصاد آنها را نیز متضرر کند؛ به‌ویژه آنکه معیشت ساکنان مناطق مرزی به تجارت و رفت‌وآمد میان دو سوی مرز وابسته است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، کشورهای همسایه ایران در جریان گفت‌وگو با مقام‌های آمریکایی هشدار داده‌اند که قطع مسیرهای تجاری می‌تواند به شکل‌گیری ناآرامی و اعتراضات مردمی در مناطق مرزی دو سوی مرز منجر شود.

در همین زمینه، عمر الوائلی، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، روز سه‌شنبه از بازگشایی گذرگاه مرزی الشیب با ایران خبر داد و اعلام کرد که این گذرگاه پس از تکمیل اقدامات و تمهیدات فنی لازم برای تسهیل تردد مسافران و انتقال کالاها، فعالیت خود را از سر گرفته است.

منبع: ایلنا



