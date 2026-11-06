دفتر نتانیاهو در بیانیه ای مدعی شد که هر دو حزب اصلی آمریکا از کمک‌ها به اسرائیل حمایت کرده اند. کمک‌های واشنگتن برای دفاع از اسرائیل و مقابله با دشمنان آمریکا و غرب استفاده شده است.

واکنش دفتر نتانیاهو به توقف کمک‌های نظامی آمریکا به تل آویو

به گزارش تابناک، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توقف کمک های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی از پایان امسال واکنش نشان داد.





دفتر نتانیاهو در بیانیه ای مدعی شد: هر دو حزب اصلی آمریکا از کمک ها به اسرائیل حمایت کرده اند. کمک های واشنگتن برای دفاع از اسرائیل و مقابله با دشمنان آمریکا و غرب استفاده شده است.





در این بیانیه ادعا شده است: نتانیاهو و ترامپ قصد دارند کمک های نظامی را به سمت شراکت نظامی میان دو طرف هدایت کنند که نشان دهنده قدرت روابط دو طرف است.





اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با نمایندگان حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت گفت: موضوع توقف کمک های آمریکا بسیار مرا نگران می کند. توقف کمک های آمریکا برای من مثل یک رعد و برق در یک روز آفتابی بود.





دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوایل نوامبر اعلام کرد که قصد دارد کمک های مالی و نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی را که سالانه بالغ بر ۴ میلیارد دلار است در پایان سال جاری متوقف کند.





او گفت که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره توقف کمک ها به توافق رسیده است.





منبع: الجزیزه