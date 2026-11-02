تماس ترامپ و نتانیاهو با مرکزیت ایران
پایگاه خبری آکسیوس تماس تلفنی اخیر میان رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی را «سخت» توصیف کرد.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا صبح روز شنبه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی تماس تلفنی برقرار کرد.
آکسیوس شامگاه یکشنبه با اشاره به این تماس تلفنی و به نقل از یک منبع صهیونیستی و یک منبع آمریکایی گزارش داد: «تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو سخت، اما مستقیم و شفاف بوده است.»
این رسانه آمریکایی همچنین افزود: «موضوع اصلی تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو، جنگ علیه ایران بوده است.»
این در حالی است که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در یادداشتی برای روزنامه فایننشال تایمز هشدار داده بود: «هرگونه تشدید بیشتر تنشها در اطراف تنگه هرمز یا هر نقطه دیگری از منطقه، جان غیرنظامیان، رفاه و امنیت همه کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی را با خطری جدی مواجه خواهد کرد. تجربه گذشته این واقعیت را نشان داده است و بیتردید در آینده نیز همینگونه خواهد بود.»
منبع: ایسنا
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نظرات بینندگان
متاسفانه دنیا دنیای عدالت و جوانمردی نیست. یک جنگل بیرحم است که اگر قوی نباشی قدرتمندان با بیرحمی تمام تو را خواهند بلعید.
فلذا برای دفاع از تمامیت ارضی مملکت و دفاع از حیثیتمان هم که شده میبایست به سلاح هسته ای مجهز شویم.
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