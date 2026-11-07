به گزارش تابناک؛ فواد حسین، وزیر خارجه عراق در گفت‌وگو با الجزیره گفت: شرایط کنونی نشان می‌دهد که احتمال ازسرگیری جنگ در منطقه وجود دارد.

در پی توقف صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت متحمل شده‌ایم. پس از تفاهم با واشنگتن و تهران، صادرات نفت از طریق تنگه هرمز را از سر گرفته‌ایم.

واشنگتن رسماً از ما خواسته است تمام گذرگاه‌های مرزی خود با ایران، به‌استثنای دو گذرگاه، را ببندیم.

به ایران اعلام کرده‌ایم که خواهان دوستی و ائتلاف با این کشور هستیم، اما با دخالت آن در امور داخلی خود مخالفیم.

اطلاعاتی در اختیار داریم که نشان می‌دهد طرف‌هایی خارجی از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه استفاده کرده‌اند.

برای حل اختلافات خود با عربستان سعودی از طریق گفت‌وگوی صریح تلاش می‌کنیم.

انحصار سلاح در دست دولت باید از طریق گفت‌وگو و نه درگیری مسلحانه محقق شود.

نخست‌وزیر به تفاهم‌هایی با چهار گروه مسلح درباره موضوع سلاح دست یافته است.

جنبش عصائب اهل‌الحق و گردان‌های سیدالشهدا با مهار و کنترل سلاح موافقت کرده‌اند.

مذاکرات با جنبش النجباء و گردان‌های حزب‌الله درباره موضوع سلاح همچنان ادامه دارد.

درباره پرونده سلاح گروه‌های مسلح عراقی با ایران در حال رایزنی هستیم.

منبع: انتخاب