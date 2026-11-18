به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی،امروز چهارشنبه در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور، با اشاره به، ادعا کرد کهاخیر در سرویس‌ها «هماهنگ» یا «با حمایت دولتی» نبوده است.

جی کلیتون مدیر اطلاعات ملی آمریکا مدعی شد که می‌خواهد در این جلسه به «چندین موضوع نامرتبط که اخیرا باعث اختلال در سرویس‌ها شده‌اند» بپردازد.

کلیتون ادعا کرد: من درک می‌کنم که زمان وقوع این حوادث می‌تواند سوالاتی را ایجاد کند و باید هم ایجاد کند. مردم آمریکا باید این سوالات را از ما بپرسند. اما بر اساس آنچه امروز می‌دانیم، پس از بررسی‌های فراوان، اینها قطعی‌های جداگانه سرویس مرتبط با تعمیر و نگهداری و تغییرات فنی هستند. آنها یک حمله هماهنگ یا با حمایت دولت نیستند. جامعه اطلاعاتی همچنان به نظارت و هوشیاری در برابر هرگونه احتمال فعالیت سایبری مخرب که شبکه‌های ایالات متحده و شرکای اجرای قانون ما را تهدید می‌کند، ادامه می‌دهد.

ابراز نگرانی از امنیت زیرساخت‌ها در آمریکا



این در حالی است که شبکه خبری الجزیره پیشتر در گزارشی با اشاره به اختلال‌های گسترده و متوالی الکترونیک و سایبری در آمریکا، از اختلال در شرکت مایکروسافت گرفته تا توقف سراسری پروازها در این کشور و در نهایت از کار افتادن شبکه‌ای فوق‌محرمانه در آژانس امنیت ملی آمریکا نوشت که مجموع این اختلال‌ها نگرانی‌هایی را درباره امنیت زیرساخت‌ها برانگیخته است؛ آن هم در شرایطی که آژانس اطلاعاتی آمریکا وقوع هرگونه نفوذ سایبری یا الکترونیکی را رد می‌کند.

تازه‌ترین مورد از این اختلال‌ها را آژانس امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد. این نهاد گفت برخی از سامانه‌های داخلی آن در جریان عملیات تعمیر و نگهداری دوره‌ای از کار افتاده‌اند. این اعلام پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی رسانه‌ای درباره اختلال در شبکه ارتباطات داخلی فوق‌محرمانه این آژانس منتشر شد.

این آژانس اعلام کرد که برخی از سامانه‌های داخلی آن «در جریان عملیات تعمیر و نگهداری دوره‌ای، برای مدتی دچار اختلال شدند» و تأکید کرد که توانمندی‌های حیاتی این نهاد «همچنان با تمام ظرفیت فعال هستند».

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود گزارش داد که هیچ مدرکی دال بر وقوع حمله سایبری به‌عنوان عامل از کار افتادن شبکه ارتباطات محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا وجود ندارد. این اعلام در شرایطی صورت می‌گیرد که در کنگره درباره خطر اختلال‌های پی‌درپی و تلاش طرف‌های متخاصم برای اجرای حملات سایبری علیه ایالات متحده هشدارهایی مطرح شده است.