دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت انتشار برخی شایعات درباره وجود اختلاف نظر بین رئیس‌جمهور پزشکیان و محمدرضا عارف، معاون اول به‌ویژه در زمینه مدیریت مصرف سوخت و تذکرات عارف به برخی اعضای کابینه در جلسه قبلی هیأت وزیران را تکذیب کرد.

واکنش به ادعای اختلاف نظر بین پزشکیان و عارف

به گزارش تابناک،اعلام کرد: «در پی انتشار برخیبه اطلاع می‌رساند هیچی بینبه ویژه در زمینهو نیز تذکرات قاطع دکتر عارف به برخی اعضای کابینه در جلسه قبلی هیأت وزیران وجود ندارد. لذا این اخبار دروغ محض بوده و ساخته و پرداخته محافل خاص است و از اساس هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.