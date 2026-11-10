رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه ممکن است همه ما سخنانی بر زبان بیاوریم که با واقعیت فاصله داشته باشد، تصریح کرد: آنچه بیش از گفتار بر مردم اثر می‌گذارد، نوع رفتار ماست. اختلاف و تفرقه هیچ‌گاه قابل‌پذیرش نیست و جامعه باید بر اصول مشترک به تفاهم برسد.



به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان سه‌شنبه ۱۹ آبان‌، در نشست سخنگویان دستگاه‌های اجرایی، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده از سوی سخنگویان، اظهار کرد: آنچه سخنگویان بیان می‌کنند، در عین حال که می‌تواند موجب امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی شود، می‌تواند زمینه‌ساز ناامیدی و گسست اجتماعی نیز باشد؛ بنابراین تمامی اقدامات و نوع ارتباط سخنگویان با جامعه باید بر پایه صداقت، بیان حقایق، مهربانی و رحمت باشد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به تأثیر عمیق‌تر رفتار بر گفتار، بر ضرورت رفتار صادقانه همراه با حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و گفت: ممکن است همه ما سخنانی بر زبان بیاوریم که با واقعیت فاصله داشته باشد، اما آنچه بیش از گفتار بر مردم اثر می‌گذارد، نوع رفتار ماست. رفتار سخنگویان و مسئولان باید به‌گونه‌ای باشد که وحدت و انسجام داخلی را به نمایش بگذارد؛ چراکه دین و باورهای اعتقادی ما نیز بیش از آنکه صرفاً بر گفتار استوار باشد، مبتنی بر رفتار است.

پزشکیان با یادآوری توصیه‌های قرآن و نهج‌البلاغه به حفظ وحدت و همدلی، اظهار کرد: اختلاف و تفرقه هیچ‌گاه قابل‌پذیرش نیست و جامعه باید بر اصول مشترک به تفاهم برسد. باید از دامن زدن به دعواها و اختلافات مذهبی پرهیز کنیم؛ چراکه خدا، کتاب و قبله مسلمانان یکی است و نباید بر سر مسائلی که در مقایسه با اصول اساسی دین، فرعی هستند، با یکدیگر اختلاف و نزاع داشته باشیم.

رئیس‌جمهوری اجرای عدالت و رعایت انصاف را از اصول اساسی جامعه اسلامی دانست و گفت: عدالت باید در جامعه حاکم باشد و پیام قرآن نیز بر همین اساس استوار است. صراط مستقیم و دیگر آیات قرآن بیانگر آن هستند که باید از رفتارهایی همچون حذف یکدیگر، تهمت زدن، تمسخر و اقداماتی از این دست پرهیز کنیم. هیچ‌کس از دیگری برتر نیست و ضرورت دارد برای رفع مشکلات مردم با جدیت و مسئولیت‌پذیری گام برداریم.

وی با تأکید بر اینکه رفتار و گفتار کارگزاران نظام باید مبتنی بر عدالت و انصاف باشد، اقامه نماز و عبادت را الگویی برای ترویج صداقت، مهربانی و رحمت دانست و اظهار کرد: رسول خدا برای برقراری برابری و برادری در جامعه مبعوث شد و پیام روشن اقامه نماز نیز همواره توجه به همین اصل است.

این نشست که هم‌زمان با ۱۹ آبان‌ماه، سالروز شهادت سیدحسین فاطمی، نخستین سخنگوی دولت ایران برگزار شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

