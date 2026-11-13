رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی این کشور قرار است درباره رسوایی پیش آمده مدیرعامل انویدیا به کنگره برود و شهادت بدهد.

هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا موافقت خود را با شهادت درباره این رسوایی پیش آمده برای این شرکت فناوری اعلام کرده است.

به گزارش تابناک؛، قانون‌گذاران از دولت ترامپ می‌خواهند توضیح دهد که چه میزان اطلاعات در مورد رابطه نامشروع جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا با زنی که مظنون به جاسوسی برای چین است، در اختیار دارد.

سخنگوی وزیر بازرگانی آمریکا نیز گفت: «وزیر موافقت کرده است که داوطلبانه در برابر کمیته بانکداری سنا حاضر شود تا به سوالات اعضای کمیته پاسخ دهد.»

قبل از اینکه دولت ترامپ فروش تراشه‌های پیشرفته انویدیا به چین را تصویب کند، وزارت بازرگانی آمریکا موظف شد بررسی کند که آیا شرکت‌های درگیر، خطرات امنیت ملی را ایجاد می‌کنند یا خیر و بنابراین لوتنیک تحت بررسی دقیق قرار گرفت.

تیم اسکات، رئیس کمیته بانکداری سنا از وزیر بازرگانی آمریکا خواسته است تا در یک جلسه استماع عمومی حاضر شود تا در مورد گزارش‌های اخیر درباره نقش انویدیا و وزارت بازرگانی که نگرانی‌های امنیت ملی را افزایش می‌دهد، شهادت دهد.

این گزارش حاکی از آن است که رئیس کمیته بانکداری سنا همچنین از جنسن هوانگ درخواست کرده است تا در برابر کمیته شهادت دهد.





منبع:حبرگزاری فرانسه