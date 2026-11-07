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شهادت مولوی یوسف قاضی در فنوج
تیراندازی مرگبار در جاده فنوج، به شهادت یکی از چهرههای شناختهشده محلی بلوچستان منجر شد. مولوی یوسف قاضی در مسیر محترمآباد به فنوج هدف گلوله قرار گرفت.
به گزارش تابناک؛ مولوی محمدیوسف قاضی، از معتمدان و چهرههای صلحجوی منطقه، سرطایفه قاضی و فرمانده قرارگاه دسته رزمی محترمآباد، در مسیر روستای گز مهرابخان به شهادت رسید.
بر اساس اطلاعات اولیه، احتمال میرود این حادثه توسط عناصر یک گروهک تروریستی صورت گرفته باشد.
مولوی محمدیوسف قاضی بهعنوان فردی معتمد، صلحجو و از بزرگان طایفه قاضی شناخته میشد و در برقراری صلح و حلوفصل اختلافات نقش داشت.
جزئیات بیشتر درباره چگونگی وقوع حادثه و شناسایی عاملان آن از سوی مراجع مسئول در دست بررسی است.
منبع: میزان
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نظرات بینندگان
اگر امنیت استان پهناور سیستان بلوچستان بخاطر وسعتش نمیشود تامین شود منطقی است که این مسئله حل شود.
از چابهار تا مرکز استان (زاهدان) 650کیلومتر است. تنها استانی است که برای سفر استانی از هواپیما استفاده می شود. استان مرزی هم هست.لذا امنیت مشکل است. سه استان بشود بصلاح است
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