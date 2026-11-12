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اظهارنظر عجیب ترامپ درباره آینده انویدیا و اپل

دونالد ترامپ در اظهارنظری عجیب، تیم کوک، مدیرعامل اپل را تنها گزینه شایسته برای جانشینی جنسن هوانگ در رأس شرکت انویدیا معرفی کرد.

کد خبر: 4201476تاریخ انتشار: 1371 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در واکنش به کناره‌گیری مدیرعامل انویدیا در توییتی نوشت: اکنون که جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا که کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است، استعفا داده است، تنها یک نفر وجود دارد که می‌تواند جایگزین او شود: تیم کوک از شرکت اپل.

یک اسطوره جایگزین اسطوره دیگری می‌شود!


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برچسب ها

اپلترامانویدیاجنسن هوانگ

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