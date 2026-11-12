اظهارنظر عجیب ترامپ درباره آینده انویدیا و اپل

دونالد ترامپ در اظهارنظری عجیب، تیم کوک، مدیرعامل اپل را تنها گزینه شایسته برای جانشینی جنسن هوانگ در رأس شرکت انویدیا معرفی کرد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در واکنش به کناره‌گیری مدیرعامل انویدیا در توییتی نوشت: اکنون که جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا که کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است، استعفا داده است، تنها یک نفر وجود دارد که می‌تواند جایگزین او شود: تیم کوک از شرکت اپل.

یک اسطوره جایگزین اسطوره دیگری می‌شود!



